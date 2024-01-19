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Сербский музыкант Мартич обжаловал решение о выдворении из России - РИА Новости, 19.01.2024
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16:47 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/vydvorenie-1922386252.html
Сербский музыкант Мартич обжаловал решение о выдворении из России
Сербский музыкант Мартич обжаловал решение о выдворении из России - РИА Новости, 19.01.2024
Сербский музыкант Мартич обжаловал решение о выдворении из России
Сербский музыкант Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:47
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сербский музыкант Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Мартича", - сказали в инстанции. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде. Никулинский райсуд 11 января признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну. Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на "Яндекс.Музыке", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств. Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой". Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, переехал в Россию.
https://ria.ru/20240110/islamist-1920485586.html
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россия, москва, белград (город), московский городской суд, яндекс.музыка, в мире
Россия, Москва, Белград (город), Московский городской суд, Яндекс.Музыка, В мире
Сербский музыкант Мартич обжаловал решение о выдворении из России

Сербский музыкант обжаловал решение о выдворении из РФ за пропаганду наркотиков

© Фото : соцсети музыкантаПетар Мартич
Петар Мартич - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : соцсети музыканта
Петар Мартич. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сербский музыкант Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Мартича", - сказали в инстанции.
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Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.
Никулинский райсуд 11 января признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну.
Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на "Яндекс.Музыке", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств.
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Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, переехал в Россию.
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