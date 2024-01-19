Рейтинг@Mail.ru
"Я боюсь". Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 19.01.2024 (обновлено: 13:27 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/vsu-1922241432.html
"Я боюсь". Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ
"Я боюсь". Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
"Я боюсь". Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ
Украинские мужчины ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста, пишет NRK. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T04:42
2024-01-19T13:27
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинские мужчины ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста, пишет NRK."Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело", — рассказал изданию украинский уклонист, пожелавший остаться анонимным.Он также добавил, что всем в стране сейчас тревожно из-за перемен, происходящих в законах о призыве.Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно набрать в армию до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240118/zhenschiny-1921977487.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Я боюсь". Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ

NRK: украинцы боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинские мужчины ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста, пишет NRK.
«
"Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело", — рассказал изданию украинский уклонист, пожелавший остаться анонимным.
Он также добавил, что всем в стране сейчас тревожно из-за перемен, происходящих в законах о призыве.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно набрать в армию до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боец спецназа Ахмат о женской роте ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта
Вчера, 06:37
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала