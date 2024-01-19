"Я боюсь". Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ
NRK: украинцы боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинские мужчины ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста, пишет NRK.
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"Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело", — рассказал изданию украинский уклонист, пожелавший остаться анонимным.
Он также добавил, что всем в стране сейчас тревожно из-за перемен, происходящих в законах о призыве.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно набрать в армию до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.
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