Рейтинг@Mail.ru
В России могут расширить перечень видов электронных виз - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 19.01.2024 (обновлено: 18:25 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/viza-1922408737.html
В России могут расширить перечень видов электронных виз
В России могут расширить перечень видов электронных виз - РИА Новости, 19.01.2024
В России могут расширить перечень видов электронных виз
В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:09
2024-01-19T18:25
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797601_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_dc7c12744826cce1a8dea1d3c2d28ada.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики."Расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных. Ожидаемый результат - подготовлены предложения по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме, по результатам анализа годовой эксплуатации единой электронной визы", - говорится в документе.Ответственные за разработку - МИД, Минцифры, МВД, Минэкономразвития и ФСБ.Срок выполнения поручения - к 10 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240119/vizy-1922357169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797601_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_5b7a86d1d08764552c0288937d506f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, новости - туризм
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Новости - Туризм
В России могут расширить перечень видов электронных виз

В России могут расширить перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкЖенщина в визовом отделе
Женщина в визовом отделе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Женщина в визовом отделе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики.
"Расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных. Ожидаемый результат - подготовлены предложения по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме, по результатам анализа годовой эксплуатации единой электронной визы", - говорится в документе.
Ответственные за разработку - МИД, Минцифры, МВД, Минэкономразвития и ФСБ.
Срок выполнения поручения - к 10 декабря 2024 года.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Эксперты объяснили, почему россиянам стали чаще отказывать в визе в США
15:45
 
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала