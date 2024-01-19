https://ria.ru/20240119/viza-1922408737.html

В России могут расширить перечень видов электронных виз

В России могут расширить перечень видов электронных виз - РИА Новости, 19.01.2024

В России могут расширить перечень видов электронных виз

В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:09

2024-01-19T18:09

2024-01-19T18:25

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики."Расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных. Ожидаемый результат - подготовлены предложения по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме, по результатам анализа годовой эксплуатации единой электронной визы", - говорится в документе.Ответственные за разработку - МИД, Минцифры, МВД, Минэкономразвития и ФСБ.Срок выполнения поручения - к 10 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240119/vizy-1922357169.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, новости - туризм