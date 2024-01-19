https://ria.ru/20240119/viza-1922408737.html
В России могут расширить перечень видов электронных виз
В России могут расширить перечень видов электронных виз - РИА Новости, 19.01.2024
В России могут расширить перечень видов электронных виз
В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:09
2024-01-19T18:09
2024-01-19T18:25
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики."Расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных. Ожидаемый результат - подготовлены предложения по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме, по результатам анализа годовой эксплуатации единой электронной визы", - говорится в документе.Ответственные за разработку - МИД, Минцифры, МВД, Минэкономразвития и ФСБ.Срок выполнения поручения - к 10 декабря 2024 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, новости - туризм
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Новости - Туризм
В России могут расширить перечень видов электронных виз
В России могут расширить перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В России может быть расширен перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных, следует из концепции миграционной политики РФ на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики.
"Расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных. Ожидаемый результат - подготовлены предложения по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме, по результатам анализа годовой эксплуатации единой электронной визы", - говорится в документе.
Ответственные за разработку - МИД, Минцифры, МВД, Минэкономразвития
и ФСБ
.
Срок выполнения поручения - к 10 декабря 2024 года.
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