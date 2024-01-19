Рейтинг@Mail.ru
Украина перешла в оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922290204.html
Украина перешла в оборону, пишут СМИ
Украина перешла в оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
Украина перешла в оборону, пишут СМИ
Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового на наступления Киева на Западе не ждут до... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:31
2024-01-19T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2eba25a4ed633bde4189eb3f6d2655.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового на наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. Как отмечает газета в статье "Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024", после того, как "летнее контрнаступление закончилось неудачей, Киев переходит к новой стратегии". "Западный чиновник заявил, что стратегия "активной обороны" - удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности - позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов", - пишет издание. При этом Financial Times отмечает, что главный фактор, который может определить судьбу Украины, - неопределенность вокруг военной помощи Запада, включая боеприпасы. Наибольшую озабоченность вызывают США, где конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине. "Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени", - добавляет издание. При этом Financial Times отмечает, что даже если конгресс согласует предоставление помощи Украине, Вашингтон вряд ли сможет "предложить такой скачок в возможностях и технологиях", который позволил бы Киеву "решительно вернуть себе преимущество" в 2024 году. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922234352.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb5d6c80707a116d410fc3fcbc40c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Украина перешла в оборону, пишут СМИ

FT: Украина после неудачного наступления меняет тактику и переходит к обороне

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пулеметная лента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового на наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
Как отмечает газета в статье "Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024", после того, как "летнее контрнаступление закончилось неудачей, Киев переходит к новой стратегии".
«
"Западный чиновник заявил, что стратегия "активной обороны" - удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности - позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов", - пишет издание.
При этом Financial Times отмечает, что главный фактор, который может определить судьбу Украины, - неопределенность вокруг военной помощи Запада, включая боеприпасы. Наибольшую озабоченность вызывают США, где конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине.
"Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени", - добавляет издание. При этом Financial Times отмечает, что даже если конгресс согласует предоставление помощи Украине, Вашингтон вряд ли сможет "предложить такой скачок в возможностях и технологиях", который позволил бы Киеву "решительно вернуть себе преимущество" в 2024 году.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине
01:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала