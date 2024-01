https://ria.ru/20240119/ukraina-1922290204.html

Украина перешла в оборону, пишут СМИ

Украина перешла в оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024

Украина перешла в оборону, пишут СМИ

Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового на наступления Киева на Западе не ждут до... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:31

2024-01-19T11:31

2024-01-19T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2eba25a4ed633bde4189eb3f6d2655.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового на наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. Как отмечает газета в статье "Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024", после того, как "летнее контрнаступление закончилось неудачей, Киев переходит к новой стратегии". "Западный чиновник заявил, что стратегия "активной обороны" - удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности - позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов", - пишет издание. При этом Financial Times отмечает, что главный фактор, который может определить судьбу Украины, - неопределенность вокруг военной помощи Запада, включая боеприпасы. Наибольшую озабоченность вызывают США, где конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине. "Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени", - добавляет издание. При этом Financial Times отмечает, что даже если конгресс согласует предоставление помощи Украине, Вашингтон вряд ли сможет "предложить такой скачок в возможностях и технологиях", который позволил бы Киеву "решительно вернуть себе преимущество" в 2024 году. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922234352.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины