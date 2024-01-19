Украина перешла в оборону, пишут СМИ
FT: Украина после неудачного наступления меняет тактику и переходит к обороне
Пулеметная лента. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году, нового на наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
Как отмечает газета в статье "Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024", после того, как "летнее контрнаступление закончилось неудачей, Киев переходит к новой стратегии".
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"Западный чиновник заявил, что стратегия "активной обороны" - удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности - позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов", - пишет издание.
При этом Financial Times отмечает, что главный фактор, который может определить судьбу Украины, - неопределенность вокруг военной помощи Запада, включая боеприпасы. Наибольшую озабоченность вызывают США, где конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине.
"Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени", - добавляет издание. При этом Financial Times отмечает, что даже если конгресс согласует предоставление помощи Украине, Вашингтон вряд ли сможет "предложить такой скачок в возможностях и технологиях", который позволил бы Киеву "решительно вернуть себе преимущество" в 2024 году.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.