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Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО - РИА Новости, 19.01.2024
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13:04 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ucheniya-1922321488.html
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО
Крымский политический эксперт Денис Батурин считает, что масштабные учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:04
2024-01-19T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин считает, что масштабные учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев. "Сценарий учений предполагает противника, который очень напоминает Российскую Федерацию. И это неспроста. На Западе опасаются роста ее влияния в мире. Причина проведения учений - устроить смотр рядов, продемонстрировать единство и мощь, а также способность координировать свои силы перед внешней угрозой, которая, по их мнению, исходит от России. Все это демонстрация как на внешний контур, так и своим гражданам, на плечи которых ложатся все тяжбы финансирования украинского конфликта", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, на сегодня есть признаки передачи США центра тяжести управления украинским кризисом европейским странам блока НАТО. "Запад намерен и дальше противостоять Российской Федерации. Никакие поставки оружия на Украину не прекратятся", - считает Батурин.
https://ria.ru/20240119/ucheniya-1922270436.html
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сша, украина, нато, в мире, россия
США, Украина, НАТО, В мире, Россия
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО

Эксперт Батурин: учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин считает, что масштабные учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире.
Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Госдуме прокомментировали масштабные учения НАТО
10:29
"Сценарий учений предполагает противника, который очень напоминает Российскую Федерацию. И это неспроста. На Западе опасаются роста ее влияния в мире. Причина проведения учений - устроить смотр рядов, продемонстрировать единство и мощь, а также способность координировать свои силы перед внешней угрозой, которая, по их мнению, исходит от России. Все это демонстрация как на внешний контур, так и своим гражданам, на плечи которых ложатся все тяжбы финансирования украинского конфликта", - сказал Батурин РИА Новости.
По его словам, на сегодня есть признаки передачи США центра тяжести управления украинским кризисом европейским странам блока НАТО.
"Запад намерен и дальше противостоять Российской Федерации. Никакие поставки оружия на Украину не прекратятся", - считает Батурин.
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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