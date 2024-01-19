https://ria.ru/20240119/ucheniya-1922321488.html
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО
Крымский политический эксперт Денис Батурин считает, что масштабные учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:04
2024-01-19T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин считает, что масштабные учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев. "Сценарий учений предполагает противника, который очень напоминает Российскую Федерацию. И это неспроста. На Западе опасаются роста ее влияния в мире. Причина проведения учений - устроить смотр рядов, продемонстрировать единство и мощь, а также способность координировать свои силы перед внешней угрозой, которая, по их мнению, исходит от России. Все это демонстрация как на внешний контур, так и своим гражданам, на плечи которых ложатся все тяжбы финансирования украинского конфликта", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, на сегодня есть признаки передачи США центра тяжести управления украинским кризисом европейским странам блока НАТО. "Запад намерен и дальше противостоять Российской Федерации. Никакие поставки оружия на Украину не прекратятся", - считает Батурин.
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сша, украина, нато, в мире, россия
США, Украина, НАТО, В мире, Россия
Эксперт назвал причину масштабных учений НАТО
Эксперт Батурин: учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин считает, что масштабные учения НАТО вызваны страхом из-за роста влияния России в мире.
Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.
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"Сценарий учений предполагает противника, который очень напоминает Российскую Федерацию. И это неспроста. На Западе опасаются роста ее влияния в мире. Причина проведения учений - устроить смотр рядов, продемонстрировать единство и мощь, а также способность координировать свои силы перед внешней угрозой, которая, по их мнению, исходит от России. Все это демонстрация как на внешний контур, так и своим гражданам, на плечи которых ложатся все тяжбы финансирования украинского конфликта", - сказал Батурин РИА Новости.
По его словам, на сегодня есть признаки передачи США
центра тяжести управления украинским кризисом европейским странам блока НАТО
.
"Запад намерен и дальше противостоять Российской Федерации. Никакие поставки оружия на Украину
не прекратятся", - считает Батурин.
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