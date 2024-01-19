https://ria.ru/20240119/tyulen-1922382795.html
Каспийских тюленей могут включить в список исчезающих видов
Каспийских тюленей могут включить в список исчезающих видов - РИА Новости, 19.01.2024
Каспийских тюленей могут включить в список исчезающих видов
Минприроды России поддержало идею общественников включить каспийского тюленя в список животных, требующих первоочередных мер по восстановлению популяции,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:36
2024-01-19T16:36
2024-01-19T16:36
россия
каспийское море
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838315032_0:95:975:643_1920x0_80_0_0_13bc402159aef249ab30a1024789b714.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минприроды России поддержало идею общественников включить каспийского тюленя в список животных, требующих первоочередных мер по восстановлению популяции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее экологический фонд "Компас" выступил с инициативой включить каспийского тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия соответствующих мер по восстановлению популяции. В организации отметили, что направили письмо с предложением в Минприроды России и Росприроднадзор.В пресс-службе министерства подтвердили РИА Новости, что письмо от экологического фонда получено."Минприроды РФ поддерживает инициативу общественной организации "Компас". Результаты подсчета говорят о необходимости принятия срочных мер для сохранения популяции. Ведомство проработает вопрос включения каспийского тюленя в список животных, требующих первоочередных мер по сохранению вида", - сообщили в ведомстве.Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что в России 13 видов животных требуют первоочередных мер по восстановлению популяции - дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх, а также охотоморские популяции гренландского и серого китов.В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона тогда заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч.Экологический фонд "Компас" сообщил, что провел шесть экспедиций с апреля по декабрь 2023 года в районы сезонной концентрации тюленя и результаты показали "катастрофически" низкую плотность животных в местах их пребывания.Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - краснокнижное животное и эндемик Каспийского моря. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 миллиона особей. В 70-х годах XX века, во времена освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тысяч. В 2020 году этот вид занесли в Красную книгу РФ.
https://ria.ru/20240109/minprirody-1920375933.html
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https://ria.ru/20231223/ekologiya-1917607073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, каспийское море, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Каспийское море, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Каспийских тюленей могут включить в список исчезающих видов
Минприроды: необходимы меры по восстановлению популяции каспийских тюленей
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минприроды России поддержало идею общественников включить каспийского тюленя в список животных, требующих первоочередных мер по восстановлению популяции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее экологический фонд "Компас" выступил с инициативой включить каспийского тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия соответствующих мер по восстановлению популяции. В организации отметили, что направили письмо с предложением в Минприроды России и Росприроднадзор.
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В пресс-службе министерства подтвердили РИА Новости, что письмо от экологического фонда получено.
"Минприроды РФ
поддерживает инициативу общественной организации "Компас". Результаты подсчета говорят о необходимости принятия срочных мер для сохранения популяции. Ведомство проработает вопрос включения каспийского тюленя в список животных, требующих первоочередных мер по сохранению вида", - сообщили в ведомстве.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов
заявлял, что в России 13 видов животных требуют первоочередных мер по восстановлению популяции - дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх, а также охотоморские популяции гренландского и серого китов.
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В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона тогда заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч.
Экологический фонд "Компас" сообщил, что провел шесть экспедиций с апреля по декабрь 2023 года в районы сезонной концентрации тюленя и результаты показали "катастрофически" низкую плотность животных в местах их пребывания.
Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - краснокнижное животное и эндемик Каспийского моря
. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 миллиона особей. В 70-х годах XX века, во времена освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тысяч. В 2020 году этот вид занесли в Красную книгу РФ.
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