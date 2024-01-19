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В Турции рассказали об уменьшении потока российский туристов - РИА Новости, 19.01.2024
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Туризм
 
22:21 19.01.2024 (обновлено: 22:26 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/turtsiya-1922442648.html
В Турции рассказали об уменьшении потока российский туристов
В Турции рассказали об уменьшении потока российский туристов - РИА Новости, 19.01.2024
В Турции рассказали об уменьшении потока российский туристов
Турция летом 2023 года испытала упадок по российским туристам после ряда необдуманных заявлений оппозиции, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:21
2024-01-19T22:26
туризм
в мире
россия
турция
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мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Турция летом 2023 года испытала упадок по российским туристам после ряда необдуманных заявлений оппозиции, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявляли о необходимости подключения Анкары к санкциям против России и напоминания Москве о том, что Турция является членом НАТО. Тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов. "2023-й стал сложным годом. У нас была программа на сумму 55,6 миллиардов долларов (прибыли по туризму – ред.). Шестого февраля столкнулись с "катастрофой века" (землетрясения на юго-востоке Турции – ред.), потом был стресс, вызванный выборами (президентскими и парламентскими). Были твиты на русском языке с призывами к санкциям в отношении российских туристов от лидеров оппозиции. Это сильно повлияло. До июня мы заметили сильный упадок в резервациях со стороны российских туристов. Потом произошла нормализация, но упадок был", - сказал министр в интервью телеканалу Tv100. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240119/turtsiya-1922274921.html
https://ria.ru/20240120/puteshestviya-1916103268.html
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в мире, россия, турция, москва, мевлют чавушоглу, нато
Туризм, В мире, Россия, Турция, Москва, Мевлют Чавушоглу, НАТО
В Турции рассказали об уменьшении потока российский туристов

Эрсой: в Турции летом 2023 года уменьшился поток туристов из РФ из-за оппозиции

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТуристы во время прогулки в городе Кемере в Турции
Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Турция летом 2023 года испытала упадок по российским туристам после ряда необдуманных заявлений оппозиции, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявляли о необходимости подключения Анкары к санкциям против России и напоминания Москве о том, что Турция является членом НАТО. Тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов.
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"2023-й стал сложным годом. У нас была программа на сумму 55,6 миллиардов долларов (прибыли по туризму – ред.). Шестого февраля столкнулись с "катастрофой века" (землетрясения на юго-востоке Турции – ред.), потом был стресс, вызванный выборами (президентскими и парламентскими). Были твиты на русском языке с призывами к санкциям в отношении российских туристов от лидеров оппозиции. Это сильно повлияло. До июня мы заметили сильный упадок в резервациях со стороны российских туристов. Потом произошла нормализация, но упадок был", - сказал министр в интервью телеканалу Tv100.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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