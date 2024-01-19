https://ria.ru/20240119/turtsiya-1922274921.html

Туроператоры: летний отдых в Турции значительно подешевел

Туроператоры: летний отдых в Турции значительно подешевел - РИА Новости, 19.01.2024

Туроператоры: летний отдых в Турции значительно подешевел

Турецкие отельеры учли неудачный прошлогодний опыт и предложили российскому рынку более привлекательные цены, в результате в январе на направлении заметно... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:59

2024-01-19T10:59

2024-01-19T10:59

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Турецкие отельеры учли неудачный прошлогодний опыт и предложили российскому рынку более привлекательные цены, в результате в январе на направлении заметно выросли продажи, у некоторых туроператоров – в два и даже три раза, сообщает пресс-служба РСТ."В нашей компании по данным на первую неделю января объемы более чем вдвое превосходили прошлогодний уровень. Это связано с хорошими ценами, а также с тем, что продажи были начаты раньше, чем в прошлом году, уже в октябре. Так, самый емкий рынок – Анталья – вырос у нас на 235 процентов, Даламан – на 253 процента, Бодрум – на 290 процентов", – сообщила генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная.По словам руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марины Макарковой, с ценами на 2024 год к этому моменту определились 98 процентов турецких отелей. "Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27 процентов. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели", – заметила эксперт.Глава комитета Российского союза туриндустрии по агентской деятельности и директор УК сети турагентств "Магазин горящих путевок" (МГП) Сергей Агафонов согласен с коллегами. "Турецкие отели скорректировали цены на этот сезон, плюс курс евро сейчас слегка опустился. Все это благотворно сказывается на продажах направления в январе", – сказал эксперт. По его словам, первый рабочий день нового года дал резкий всплеск продаж, а на второй рабочей неделе января объем, в частности, по Турции удвоился. Некоторые эксперты настроены более осторожно. "Давать прогнозы по Турции сложно. Все будет зависеть от волатильности рубля. Цены в евро действительно меньше, чем год назад, зато курс евро по отношению к рублю выше. И это "съедает" снижение гостиничных цен", – сообщил директор турагентства "Инфотур" Роман Елагин.Кроме того, по его словам, в прошлом году Турция сильно напугала туристов высокими ценами, что привело к "распылению" спроса на другие направления – Таиланд, ОАЭ, в меньшей степени Египет.Как сообщалось, в 2023 году стоимость отдыха в Турции резко выросла из-за повышения цен местными отельерами и ослабления курса евро. В результате спрос на российском рынке к началу летнего сезона оказался ниже всех прогнозов, так что многим отелям пришлось снижать цены. Во второй половине года ситуация со спросом начала улучшаться. С января по ноябрь 2023 года Турцию посетило более шести миллионов российских туристов, что на 800 тысяч больше, чем за весь 2022 год.

https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921539938.html

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