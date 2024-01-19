https://ria.ru/20240119/sud-1922278024.html

Суд отправил на 12 лет в колонию бывшего главу красноярского Минлесхоза

Суд отправил на 12 лет в колонию бывшего главу красноярского Минлесхоза - РИА Новости, 19.01.2024

Суд отправил на 12 лет в колонию бывшего главу красноярского Минлесхоза

Советский районный суд Красноярска признал виновным в мошенничестве и получении взятки в 3,5 миллиона рублей бывшего министра лесного хозяйства региона Димитрия РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:52

2024-01-19T10:52

2024-01-19T10:52

происшествия

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красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Советский районный суд Красноярска признал виновным в мошенничестве и получении взятки в 3,5 миллиона рублей бывшего министра лесного хозяйства региона Димитрия Маслодудова и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона в Telegram. Маслодудова арестовали в сентябре 2020 года. До этого он уволился с поста краевого министра по собственному желанию. ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки за незаконные действия. "С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10,7 миллиона рублей", - сообщает прокуратура, по материалам которой было возбуждено дело. В СК добавили, что также суд лишил его права 12 лет занимать должности в государственной службе и органах местного самоуправления. По данным прокуратуры, в 2018 году подсудимый за вознаграждение в размере 1 миллион рублей пообещал местному предпринимателю помочь с заключением договора аренды лесного участка. При этом полномочий на подведение итогов аукциона у него не имелось. Получив деньги через своего брата, обвиняемый взятые на себя обязательства не исполнил, договор аренды был заключен с другим участником торгов, предложившим наибольшую цену. Также с марта 2018 по март 2020 года Маслодудов получил от лесозаготовителей через своего брата-посредника взятку в размере 3,5 миллиона рублей. В СК региона пояснили, что за незаконное денежное вознаграждение организации получали привилегии со стороны сотрудников краевого минлесхоза и лесничества, ведя предпринимательскую деятельность на выгодных для себя условиях. Предпринимателям выделялись рентабельные лесные участки, сокращались сроки выдачи разрешительной документации на вырубку лесных насаждений, оказывалось иное общее покровительство лесозаготовительной деятельности. Делом занималось второе управление по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. Согласно материалам дела, бывший чиновник признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения). Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html

https://ria.ru/20240118/kalmykiya-1922124083.html

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происшествия, россия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)