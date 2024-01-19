https://ria.ru/20240119/spisanie-1922229405.html

Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты

Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты - РИА Новости, 19.01.2024

Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты

Есть несколько способов защититься от скрытых автоматических списаний, которые практикуют банки и маркетплейсы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T02:15

2024-01-19T02:15

2024-01-19T02:15

общество

россия

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

банки

банковские карты

деньги

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Есть несколько способов защититься от скрытых автоматических списаний, которые практикуют банки и маркетплейсы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Прежде всего, следует отказаться в своем банке от ненужных услуг, а также отозвать согласие на списания на платформах и сервисах. Затем следует установить в банковском приложении опцию получения уведомлений обо всех операциях и запретить любые списания без подтверждения клиента, советует она.Законопроект, предполагающий запрет на автоматические списания для платных сервисов и продление подписок без уведомления гражданина, внесен в Госдуму и поддержан правительством. Если он станет законом, россияне получат еще один инструмент защиты своих прав, заключила Валишвили.

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общество, россия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, банки, банковские карты, деньги