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Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты - РИА Новости, 19.01.2024
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты
Есть несколько способов защититься от скрытых автоматических списаний, которые практикуют банки и маркетплейсы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T02:15
2024-01-19T02:15
2024-01-19T02:15
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Есть несколько способов защититься от скрытых автоматических списаний, которые практикуют банки и маркетплейсы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Прежде всего, следует отказаться в своем банке от ненужных услуг, а также отозвать согласие на списания на платформах и сервисах. Затем следует установить в банковском приложении опцию получения уведомлений обо всех операциях и запретить любые списания без подтверждения клиента, советует она.Законопроект, предполагающий запрет на автоматические списания для платных сервисов и продление подписок без уведомления гражданина, внесен в Госдуму и поддержан правительством. Если он станет законом, россияне получат еще один инструмент защиты своих прав, заключила Валишвили.
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общество, россия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, банки, банковские карты, деньги
Общество, Россия, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Банки, Банковские карты, Деньги
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты
Финансист Валишвили посоветовала отказаться от ненужных услуг в банке