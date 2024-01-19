Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/spisanie-1922229405.html
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты - РИА Новости, 19.01.2024
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты
Есть несколько способов защититься от скрытых автоматических списаний, которые практикуют банки и маркетплейсы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T02:15
2024-01-19T02:15
общество
россия
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
банки
банковские карты
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Есть несколько способов защититься от скрытых автоматических списаний, которые практикуют банки и маркетплейсы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Прежде всего, следует отказаться в своем банке от ненужных услуг, а также отозвать согласие на списания на платформах и сервисах. Затем следует установить в банковском приложении опцию получения уведомлений обо всех операциях и запретить любые списания без подтверждения клиента, советует она.Законопроект, предполагающий запрет на автоматические списания для платных сервисов и продление подписок без уведомления гражданина, внесен в Госдуму и поддержан правительством. Если он станет законом, россияне получат еще один инструмент защиты своих прав, заключила Валишвили.
https://ria.ru/20231213/kupyura-1915432678.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, банки, банковские карты, деньги
Общество, Россия, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Банки, Банковские карты, Деньги
Россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карты

Финансист Валишвили посоветовала отказаться от ненужных услуг в банке

© Depositphotos.com / leungchopanБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Банковская карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Есть несколько способов защититься от скрытых автоматических списаний, которые практикуют банки и маркетплейсы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Прежде всего, следует отказаться в своем банке от ненужных услуг, а также отозвать согласие на списания на платформах и сервисах. Затем следует установить в банковском приложении опцию получения уведомлений обо всех операциях и запретить любые списания без подтверждения клиента, советует она.
Законопроект, предполагающий запрет на автоматические списания для платных сервисов и продление подписок без уведомления гражданина, внесен в Госдуму и поддержан правительством. Если он станет законом, россияне получат еще один инструмент защиты своих прав, заключила Валишвили.
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Центробанке предупредили россиян о новой уловке мошенников
13 декабря 2023, 02:52
 
ОбществоРоссияМери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. ПлехановаБанкиБанковские картыДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала