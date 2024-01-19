https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922238495.html

Южная Корея не хочет поражения России в спецоперации, заявил посол Зиновьев

Южная Корея не хочет поражения России в спецоперации, заявил посол Зиновьев - РИА Новости, 19.01.2024

Южная Корея не хочет поражения России в спецоперации, заявил посол Зиновьев

Южная Корея, в отличие от ряда российских недоброжелателей на Западе не желает поражения России в спецоперации, интересам Сеула не только не противоречит, но,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:17

2024-01-19T03:17

2024-01-19T03:17

в мире

россия

южная корея

георгий зиновьев

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СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Южная Корея, в отличие от ряда российских недоброжелателей на Западе не желает поражения России в спецоперации, интересам Сеула не только не противоречит, но, возможно, соответствует сохранение Россией позиции ведущей мировой державы, чтобы она оставалась сильным и дружественным соседом Корейского полуострова, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле. По словам посла, Республика Корея является одной из "самых дружественных среди недружественных" стран, и выражается это в том числе в том, какую позицию она занимает в связи с идущей специальной военной операцией на Украине. "С одной стороны, конечно, Республика Корея не может себе позволить каких-либо вольностей и "нарушения субординации", скажем так, в оценке происходящих событий… Но при этом есть существенная разница между нашими недоброжелателями на Западе, да и в азиатском регионе, и тем, как расценивают происходящее в Республике Корея. Потому что она, на мой взгляд, не желает поражения России, она не хочет видеть Россию дестабилизированной и не жаждет смены режима, не жаждет превращения России в западную марионетку и банановую республику", - считает Зиновьев. По его словам, для Южной Кореи в целом благоприятным было бы сохранение Россией позиции ведущей мировой державы, чтобы она оставалась в качестве сильного и дружественного соседа Корейского полуострова. И это один из базовых факторов, который определяет позиции Южной Кореи и РФ в отношении друг друга, подчеркнул он. "Может быть, потому что здесь, в отличие от наших западных бывших партнеров, люди не утратили связь с реальной жизнью и прекрасно понимают, что поражения России не предвидится, а случится прямо противоположное. И понимают, что к этому развитию событий надо готовиться и морально, и политически, и экономически", - добавил посол. Южная Корея присоединилась к основным международным санкциям в отношении России на фоне украинского кризиса, но в то же время продолжает придерживаться официальной позиции о невозможности поставки Киеву летальных вооружений. Сеул оказывает Украине гуманитарную помощь в виде медицинских предметов и товаров военного пользования, оборудования для разминирования, машин скорой помощи. Также Сеул пообещал безвозмездно предоставить Украине 300 миллионов долларов в следующем году, а еще 2 миллиарда долларов выдать с 2025 года через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) в виде низкопроцентных государственных займов.

https://ria.ru/20231228/otnosheniya-1918855048.html

https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918103037.html

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, южная корея, георгий зиновьев