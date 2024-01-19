https://ria.ru/20240119/sovbez-1922331566.html

Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики

Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики - РИА Новости, 19.01.2024

Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить реализацию концепции внешней политики РФ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:34

2024-01-19T13:34

2024-01-19T14:35

россия

политика

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить реализацию концепции внешней политики РФ."Мы поговорим сегодня о реализации положений концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин.С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.Путин 31 марта 2023 года подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России. Концепция является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики российского государства.Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров. При этом отмечается, что РФ стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств независимо от их географического положения, размера территории, демографического, ресурсного и военного потенциалов, политического, экономического и социального устройства.

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, политика, владимир путин, совет безопасности рф