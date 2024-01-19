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Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики - РИА Новости, 19.01.2024
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13:34 19.01.2024 (обновлено: 14:35 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sovbez-1922331566.html
Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики
Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики - РИА Новости, 19.01.2024
Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить реализацию концепции внешней политики РФ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:34
2024-01-19T14:35
россия
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить реализацию концепции внешней политики РФ."Мы поговорим сегодня о реализации положений концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин.С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.Путин 31 марта 2023 года подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России. Концепция является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики российского государства.Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров. При этом отмечается, что РФ стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств независимо от их географического положения, размера территории, демографического, ресурсного и военного потенциалов, политического, экономического и социального устройства.
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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россия, политика, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин предложил обсудить на Совбезе реализацию концепции внешней политики

Путин предложил членам Совбеза обсудить реализацию концепции внешней политики РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить реализацию концепции внешней политики РФ.
"Мы поговорим сегодня о реализации положений концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин.
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С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Путин 31 марта 2023 года подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России. Концепция является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики российского государства.
Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров. При этом отмечается, что РФ стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств независимо от их географического положения, размера территории, демографического, ресурсного и военного потенциалов, политического, экономического и социального устройства.
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