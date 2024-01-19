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Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом - РИА Новости, 19.01.2024
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18:24 19.01.2024
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Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом
Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом - РИА Новости, 19.01.2024
Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом
В России введут обязательный консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:24
2024-01-19T18:24
россия
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России введут обязательный консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики (документ имеется в распоряжении РИА Новости). "Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - говорится в документе. Как ожидается, будет определено понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан. Ответственность за выполнение возложена на МИД России. Срок выполнения - 20 июня 2025 года.
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россия, политика
Россия, Политика
Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом

В России введут консульский учет соотечественников, живущих за границей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России введут обязательный консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
"Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - говорится в документе. Как ожидается, будет определено понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан. Ответственность за выполнение возложена на МИД России.
Срок выполнения - 20 июня 2025 года.
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