https://ria.ru/20240119/sootechestvenniki-1922412011.html
Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом
Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом - РИА Новости, 19.01.2024
Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом
В России введут обязательный консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:24
2024-01-19T18:24
2024-01-19T18:24
россия
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России введут обязательный консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики (документ имеется в распоряжении РИА Новости). "Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - говорится в документе. Как ожидается, будет определено понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан. Ответственность за выполнение возложена на МИД России. Срок выполнения - 20 июня 2025 года.
https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика
Правительство введет консульский учет россиян, проживающих за рубежом
В России введут консульский учет соотечественников, живущих за границей
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России введут обязательный консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Правительство России
утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
"Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", - говорится в документе. Как ожидается, будет определено понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан. Ответственность за выполнение возложена на МИД России.
Срок выполнения - 20 июня 2025 года.
С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию