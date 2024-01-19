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Автобусное сообщение между Смоленском и Витебском возобновится
Автобусное сообщение между Смоленском и Витебском возобновится - РИА Новости, 19.01.2024
Автобусное сообщение между Смоленском и Витебском возобновится
Прерванное с января автобусное сообщение между Смоленском и Витебском оперативно возобновится при содействии госсекретаря Союзного государства (СГ) Белоруссии и РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:11
2024-01-19T17:11
2024-01-19T17:11
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Прерванное с января автобусное сообщение между Смоленском и Витебском оперативно возобновится при содействии госсекретаря Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрия Мезенцева, сообщили РИА Новости в постоянном комитете СГ. Там отметили, что с 1 января 2024 года два автобусных рейса между Смоленском и Витебском, осуществляемые автобусами белорусского перевозчика ОАО "Витебскоблавтотранс", были отменены по причине завершения срока международной лицензии на перевозку пассажиров. Для оперативного решения вопроса в ситуацию пришлось вмешаться госсекретарю Союзного государства. По информации посткома, белорусский перевозчик получит необходимые документы в ближайшие дни. Автобусы из Белоруссии поедут в Смоленск и обратно в третьей декаде января — ориентировочно 23 января. "Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев поблагодарил руководство министерства транспорта России за оперативное решение вопроса по выдаче белорусскому перевозчику ОАО "Витебскоблавтотранс" лицензии на осуществление пассажирских перевозок по маршруту "Смоленск-Витебск", что значимо для развития приграничного и межрегионального сотрудничества в форматах Союзного государства", - сообщили в постоянном комитете Союзного государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Прерванное с января автобусное сообщение между Смоленском и Витебском оперативно возобновится при содействии госсекретаря Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрия Мезенцева, сообщили РИА Новости в постоянном комитете СГ.
Там отметили, что с 1 января 2024 года два автобусных рейса между Смоленском и Витебском, осуществляемые автобусами белорусского перевозчика ОАО "Витебскоблавтотранс", были отменены по причине завершения срока международной лицензии на перевозку пассажиров.
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Для оперативного решения вопроса в ситуацию пришлось вмешаться госсекретарю Союзного государства. По информации посткома, белорусский перевозчик получит необходимые документы в ближайшие дни. Автобусы из Белоруссии поедут в Смоленск и обратно в третьей декаде января — ориентировочно 23 января.
"Государственный секретарь Союзного государства
Беларуси и России Дмитрий Мезенцев поблагодарил руководство министерства транспорта России за оперативное решение вопроса по выдаче белорусскому перевозчику ОАО "Витебскоблавтотранс" лицензии на осуществление пассажирских перевозок по маршруту "Смоленск-Витебск", что значимо для развития приграничного и межрегионального сотрудничества в форматах Союзного государства", - сообщили в постоянном комитете Союзного государства.