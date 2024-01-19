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В НАТО не согласны. Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием - РИА Новости, 19.01.2024
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05:25 19.01.2024 (обновлено: 08:57 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/soglasie-1922242978.html
В НАТО не согласны. Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием
В НАТО не согласны. Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием - РИА Новости, 19.01.2024
В НАТО не согласны. Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием
Украине не светит членство в НАТО в ближайшее время, потому что в блоке обязательно найдутся недовольные, заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:25
2024-01-19T08:57
в мире
украина
россия
вольфганг ишингер
дмитрий кулеба
йенс столтенберг
нато
германия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украине не светит членство в НАТО в ближайшее время, потому что в блоке обязательно найдутся недовольные, заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow.В мероприятии принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.&quot;Даже если большинство из нас тут &lt;...&gt; согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: &quot;Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет&quot;, — заметил Ишингер.Экс-посол подчеркнул, что у него нет для Киева "оптимистичного сценария" по вступлению в Североатлантический альянс. Даже ни с кем не конфликтующая Швеция уже давно ждет решения блока, поэтому воюющей Украине точно не следует рассчитывать на благосклонность членов организации.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита альянса в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное ее принятие в блок "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, сообщил, что на заседании глав министерств иностранных дел стран НАТО союзники подчеркнули, что Киев не получит приглашения в блок на следующем саммите в 2024 году.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920742520.html
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в мире, украина, россия, вольфганг ишингер, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, нато, германия
В мире, Украина, Россия, Вольфганг Ишингер, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, НАТО, Германия
В НАТО не согласны. Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием

Экс-посол ФРГ Ишингер: в НАТО найдутся несогласные со вступлением Киева

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украине не светит членство в НАТО в ближайшее время, потому что в блоке обязательно найдутся недовольные, заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow.
В мероприятии принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«

"Даже если большинство из нас тут <...> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: "Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет", — заметил Ишингер.

Экс-посол подчеркнул, что у него нет для Киева "оптимистичного сценария" по вступлению в Североатлантический альянс. Даже ни с кем не конфликтующая Швеция уже давно ждет решения блока, поэтому воюющей Украине точно не следует рассчитывать на благосклонность членов организации.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита альянса в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное ее принятие в блок "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, сообщил, что на заседании глав министерств иностранных дел стран НАТО союзники подчеркнули, что Киев не получит приглашения в блок на следующем саммите в 2024 году.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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