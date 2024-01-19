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В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО - РИА Новости, 19.01.2024
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09:27 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/sk-1922259087.html
В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО
В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО - РИА Новости, 19.01.2024
В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника СВО в подмосковной Истре, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:27
2024-01-19T09:27
происшествия
истра
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника СВО в подмосковной Истре, сообщается в Telegram-канале регионального главка ведомства. "Следственным отделом по городу Истра возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи (статьи 330, 163, часть 2 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в этом январе дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал. А в прошлом году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник СВО, стал требовать от него ежемесячной выплаты денег якобы в счет долга, при этом давя на его семью, предполагает следствие.
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происшествия, истра, россия
Происшествия, Истра, Россия
В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО

В Подмосковье завели уголовное дело из-за поджога дома участника СВО

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника СВО в подмосковной Истре, сообщается в Telegram-канале регионального главка ведомства.
«
"Следственным отделом по городу Истра возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи (статьи 330, 163, часть 2 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в этом январе дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.
А в прошлом году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник СВО, стал требовать от него ежемесячной выплаты денег якобы в счет долга, при этом давя на его семью, предполагает следствие.
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