https://ria.ru/20240119/sk-1922259087.html

В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО

В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО - РИА Новости, 19.01.2024

В Подмосковье завели дело из-за поджога дома участника СВО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника СВО в подмосковной Истре, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:27

2024-01-19T09:27

2024-01-19T09:27

происшествия

истра

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника СВО в подмосковной Истре, сообщается в Telegram-канале регионального главка ведомства. "Следственным отделом по городу Истра возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи (статьи 330, 163, часть 2 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в этом январе дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал. А в прошлом году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник СВО, стал требовать от него ежемесячной выплаты денег якобы в счет долга, при этом давя на его семью, предполагает следствие.

https://ria.ru/20240118/sk-1922089348.html

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происшествия, истра, россия