https://ria.ru/20240119/sizo-1922352978.html

В Брянске мать получила 15 лет за убийство маленького сына в СИЗО

В Брянске мать получила 15 лет за убийство маленького сына в СИЗО - РИА Новости, 19.01.2024

В Брянске мать получила 15 лет за убийство маленького сына в СИЗО

Суд в Брянске присудил 15 лет колонии матери, убившей полуторамесячного сына в следственном изоляторе, где она содержалась под стражей за наркотики, сообщает... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:58

2024-01-19T14:58

2024-01-19T14:58

происшествия

брянск

брянская область

брянский областной суд

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Суд в Брянске присудил 15 лет колонии матери, убившей полуторамесячного сына в следственном изоляторе, где она содержалась под стражей за наркотики, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. "Девятнадцатого января Брянский областной суд вынес приговор ранее судимой Анастасии Ковалевой, признанной виновной в убийстве малолетнего", – говорится в сообщении. По данным суда, Ковалева, уже судимая за наркотики, вновь была задержана за сбыт, в связи с чем содержалась под стражей в следственном изоляторе, где и родила ребенка. "Через полтора месяца Ковалева, отреагировав на плач сына, бросила его на деревянный пол и дважды ударила головой об пол с целью убийства. Младенец скончался на месте", – уточнили в пресс-службе. Отмечается, что в судебном заседании Ковалева признала свою вину, но в содеянном не раскаялась. Она пояснила суду, что узнав о беременности, решила оставить ребенка "в связи с улучшенными условиями содержания в местах заключения", а после его рождения часто задумывалась о том, чтобы его убить. От последнего слова подсудимая отказалась. "С учетом наказаний, назначенных по двум предыдущим приговорам, подсудимой назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в суде, отметив, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240116/poisk-1921568087.html

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