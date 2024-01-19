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Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции - РИА Новости, 19.01.2024
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:28
2024-01-19T13:28
2024-01-19T13:28
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая решила вступить в НАТО якобы для собственной защиты, а теперь их правительство ради членства в альянсе призывает к войне с Россией. "Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО. Потом они решили вступить, чтобы защититься от агрессивных русских. А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс... именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?" - написал Медведев. Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства.
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швеция, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Швеция, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции
Медведев: шведы жили счастливо без НАТО, а теперь призывают к войне с Россией