https://ria.ru/20240119/shvetsiya-1922329172.html

Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции

Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции - РИА Новости, 19.01.2024

Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:28

2024-01-19T13:28

2024-01-19T13:28

в мире

россия

швеция

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая решила вступить в НАТО якобы для собственной защиты, а теперь их правительство ради членства в альянсе призывает к войне с Россией. "Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО. Потом они решили вступить, чтобы защититься от агрессивных русских. А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс... именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?" - написал Медведев. Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства.

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

россия

швеция

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Кирилл Волков

в мире, россия, швеция, дмитрий медведев, нато