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Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции - РИА Новости, 19.01.2024
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13:28 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/shvetsiya-1922329172.html
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции - РИА Новости, 19.01.2024
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:28
2024-01-19T13:28
в мире
россия
швеция
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая решила вступить в НАТО якобы для собственной защиты, а теперь их правительство ради членства в альянсе призывает к войне с Россией. "Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО. Потом они решили вступить, чтобы защититься от агрессивных русских. А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс... именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?" - написал Медведев. Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства.
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
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в мире, россия, швеция, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Швеция, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции

Медведев: шведы жили счастливо без НАТО, а теперь призывают к войне с Россией

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая решила вступить в НАТО якобы для собственной защиты, а теперь их правительство ради членства в альянсе призывает к войне с Россией.
"Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО. Потом они решили вступить, чтобы защититься от агрессивных русских. А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс... именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?" - написал Медведев.
Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства.
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В миреРоссияШвецияДмитрий МедведевНАТО
 
 
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