Рейтинг@Mail.ru
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/shturmoviki-1922241804.html
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.01.2024
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:01
2024-01-19T05:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
су-25
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
https://ria.ru/20240119/rotatsiya-1922240789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8de824bda7d89e5a4bae1bfdb49ddc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, су-25, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Су-25, Россия, Безопасность
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25
Самолет Су-25 - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
04:04
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСу-25РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала