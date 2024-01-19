https://ria.ru/20240119/shturmoviki-1922241804.html

Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.01.2024

Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:01

2024-01-19T05:01

2024-01-19T05:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

су-25

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.

https://ria.ru/20240119/rotatsiya-1922240789.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

вооруженные силы украины, су-25, россия, безопасность