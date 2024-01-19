https://ria.ru/20240119/shturmoviki-1922241804.html
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.01.2024
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:01
2024-01-19T05:01
2024-01-19T05:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
су-25
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
https://ria.ru/20240119/rotatsiya-1922240789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, су-25, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Су-25, Россия, Безопасность
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.