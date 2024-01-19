Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/sberbank-1922264119.html
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков - РИА Новости, 19.01.2024
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, однако они являются реальной угрозой, считает зампред правления... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:01
2024-01-19T10:01
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3645de5ce636b94e08acc92dbdf49cdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, однако они являются реальной угрозой, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Дипфейк - это реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. "С повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы: в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", - сказал Кузнецов журналистам. Он добавил, что телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции.
https://ria.ru/20240117/moshenniki-1921759766.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_efb073732475510bf75d17e72f5be690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков

Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сбер. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, однако они являются реальной угрозой, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Дипфейк - это реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей.
«
"С повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы: в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции.
Кол-центр телефонных мошенников - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян
17 января, 04:04
 
ТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала