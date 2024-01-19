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Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков - РИА Новости, 19.01.2024
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, однако они являются реальной угрозой, считает зампред правления... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:01
2024-01-19T10:01
2024-01-19T10:01
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, однако они являются реальной угрозой, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Дипфейк - это реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. "С повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы: в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", - сказал Кузнецов журналистам. Он добавил, что телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции.
https://ria.ru/20240117/moshenniki-1921759766.html
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технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, однако они являются реальной угрозой, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Дипфейк - это реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей.
«
"С повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы: в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции.
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