https://ria.ru/20240119/samolet-1922254039.html
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту - РИА Новости, 19.01.2024
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту
Самолет рейса Сургут-Москва экстренно приземлился в Перми из-за агрессивного пассажира, проводится проверка, сообщили в Telegram-канале центрального... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:38
2024-01-19T08:38
2024-01-19T08:38
происшествия
сургут
москва
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Самолет рейса Сургут-Москва экстренно приземлился в Перми из-за агрессивного пассажира, проводится проверка, сообщили в Telegram-канале центрального межрегионального управления на транспорте СК. По данным ведомства, 18 января воздушное судно летело из Сургута в Москву, но приземлилось в пермском Большом Савино в 20.05 (18.05 мск). "Командир воздушного судна принял решение совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Тот грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. Пассажира отправили на медосвидетельствование. Следователи сейчас проводят проверку.
https://ria.ru/20231030/deboshir-1906220084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, москва, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Москва, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми из-за буйного пассажира