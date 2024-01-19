https://ria.ru/20240119/samolet-1922254039.html

Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту

Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту - РИА Новости, 19.01.2024

Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за дебошира на борту

Самолет рейса Сургут-Москва экстренно приземлился в Перми из-за агрессивного пассажира, проводится проверка, сообщили в Telegram-канале центрального... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:38

2024-01-19T08:38

2024-01-19T08:38

происшествия

сургут

москва

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 19 янв - РИА Новости. Самолет рейса Сургут-Москва экстренно приземлился в Перми из-за агрессивного пассажира, проводится проверка, сообщили в Telegram-канале центрального межрегионального управления на транспорте СК. По данным ведомства, 18 января воздушное судно летело из Сургута в Москву, но приземлилось в пермском Большом Савино в 20.05 (18.05 мск). "Командир воздушного судна принял решение совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Тот грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. Пассажира отправили на медосвидетельствование. Следователи сейчас проводят проверку.

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906220084.html

сургут

москва

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сургут, москва, пермь, следственный комитет россии (ск рф)