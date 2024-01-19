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РЖД стали первыми по пунктуальности среди железнодорожных компаний мира - РИА Новости, 19.01.2024
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13:52 19.01.2024 (обновлено: 14:08 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/rzhd-1922335551.html
РЖД стали первыми по пунктуальности среди железнодорожных компаний мира
РЖД стали первыми по пунктуальности среди железнодорожных компаний мира - РИА Новости, 19.01.2024
РЖД стали первыми по пунктуальности среди железнодорожных компаний мира
РЖД вышли на первое место по пунктуальности среди ряда железнодорожных компаний мира и стали самыми пунктуальными по перевозкам пассажиров, следует из слов... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:52
2024-01-19T14:08
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД вышли на первое место по пунктуальности среди ряда железнодорожных компаний мира и стали самыми пунктуальными по перевозкам пассажиров, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. "Традиционно говорят или говорили уже о том, что за рубежом, в Европе пассажирское движение было чётко регламентировано и все двигалось по графику, мы за последнее время вышли на первое место по выполнению расписания движения пассажирских поездов. Мы самые пунктуальные", - сообщил Белозеров на выставке "Россия". Это, отметил глава РЖД, большое чувство гордости.
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выставка-форум "россия", олег белозеров, ржд, общество, новости - туризм
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Олег Белозеров, РЖД, Общество, Новости - Туризм
РЖД стали первыми по пунктуальности среди железнодорожных компаний мира

РЖД заняли первое место по пунктуальности среди железнодорожных компаний мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД вышли на первое место по пунктуальности среди ряда железнодорожных компаний мира и стали самыми пунктуальными по перевозкам пассажиров, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова.
"Традиционно говорят или говорили уже о том, что за рубежом, в Европе пассажирское движение было чётко регламентировано и все двигалось по графику, мы за последнее время вышли на первое место по выполнению расписания движения пассажирских поездов. Мы самые пунктуальные", - сообщил Белозеров на выставке "Россия".
Это, отметил глава РЖД, большое чувство гордости.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Олег БелозеровРЖДОбществоНовости - Туризм
 
 
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