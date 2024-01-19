https://ria.ru/20240119/rotatsiya-1922240789.html

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.01.2024

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Расчеты САУ "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T04:04

2024-01-19T04:04

2024-01-19T04:08

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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллерийские расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из самоходных артиллерийских установок "Акация" сорвали ротацию подразделения ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — заявили в министерстве.В ведомстве отметили, что цель обнаружили с помощью беспилотника. По уточненным координатам артиллеристы нанесли удар из "Акаций", уничтожив нескольких единиц колесной техники и более десятка украинских военных."Основная задача нашего расчета — это своевременно выполнить поставленную задачу. От прихода координат до поражения цели у нас уходит до двух минут. Как говорится, медлить никогда нельзя", — сказал командир САУ "Акация" с позывным "Муха".В четверг в Минобороны сообщили, что за сутки на Купянском направлении Украина потеряла более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley", четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ "Гвоздика", гаубицу М119, а также станцию РЭБ.

https://ria.ru/20240118/ataki-1922138319.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина