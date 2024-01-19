https://ria.ru/20240119/rotatsiya-1922240789.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.01.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчеты САУ "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T04:04
2024-01-19T04:04
2024-01-19T04:08
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ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллерийские расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из самоходных артиллерийских установок "Акация" сорвали ротацию подразделения ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — заявили в министерстве.В ведомстве отметили, что цель обнаружили с помощью беспилотника. По уточненным координатам артиллеристы нанесли удар из "Акаций", уничтожив нескольких единиц колесной техники и более десятка украинских военных."Основная задача нашего расчета — это своевременно выполнить поставленную задачу. От прихода координат до поражения цели у нас уходит до двух минут. Как говорится, медлить никогда нельзя", — сказал командир САУ "Акация" с позывным "Муха".В четверг в Минобороны сообщили, что за сутки на Купянском направлении Украина потеряла более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley", четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ "Гвоздика", гаубицу М119, а также станцию РЭБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчеты САУ "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Артиллерийские расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из самоходных артиллерийских установок "Акация" сорвали ротацию подразделения ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что цель обнаружили с помощью беспилотника. По уточненным координатам артиллеристы нанесли удар из "Акаций", уничтожив нескольких единиц колесной техники и более десятка украинских военных.
"Основная задача нашего расчета — это своевременно выполнить поставленную задачу. От прихода координат до поражения цели у нас уходит до двух минут. Как говорится, медлить никогда нельзя", — сказал командир САУ "Акация" с позывным "Муха".
В четверг в Минобороны сообщили, что за сутки на Купянском направлении Украина
потеряла более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley", четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ "Гвоздика", гаубицу М119, а также станцию РЭБ.
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях