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На Урале экс-борцу с наркотиками дали срок за аферу на 1,5 миллиона рублей
На Урале экс-борцу с наркотиками дали срок за аферу на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 19.01.2024
На Урале экс-борцу с наркотиками дали срок за аферу на 1,5 миллиона рублей
Экс-главу управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД РФ Ивана Ергеледжи приговорили к пяти годам колонии по делу о покушении на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:29
2024-01-19T14:29
2024-01-19T14:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Экс-главу управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД РФ Ивана Ергеледжи приговорили к пяти годам колонии по делу о покушении на мошенничество, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Первоуральский городской суд назначил Ивану Ергеледжи наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в 2022 году фигурант узнал о проводимой подразделением по экономической безопасности и противодействию коррупции областного управления МВД России проверке одной из организаций по факту незаконной рубки леса и предложил своему знакомому обратиться к директору этого предприятия с предложением передать через него взятку в 1,5 миллиона рублей за прекращение проверки. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, полицейский реальной возможностью выполнить обещанное не располагал и делать это не планировал. Было заведено уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ергеледжи задержали при передаче ему денег, свою вину он не признал. "Операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сыщики регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации поступившей информации. Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей... а в последующем по итогам проверки УСБ уволен из системы МВД по отрицательным мотивам", – отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Уголовное дело против двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и "не осведомленных о реальных намерениях обвиняемого", прекращено в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240119/aferisty-1922257896.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале экс-борцу с наркотиками дали срок за аферу на 1,5 миллиона рублей
На Урале экс-борцу с наркотиками дали пять лет за аферу на 1,5 миллиона рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Экс-главу управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД РФ Ивана Ергеледжи приговорили к пяти годам колонии по делу о покушении на мошенничество, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Первоуральский городской суд назначил Ивану Ергеледжи наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в 2022 году фигурант узнал о проводимой подразделением по экономической безопасности и противодействию коррупции областного управления МВД России проверке одной из организаций по факту незаконной рубки леса и предложил своему знакомому обратиться к директору этого предприятия с предложением передать через него взятку в 1,5 миллиона рублей за прекращение проверки.
Как уточнили в региональном управлении СК
РФ, полицейский реальной возможностью выполнить обещанное не располагал и делать это не планировал. Было заведено уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ергеледжи задержали при передаче ему денег, свою вину он не признал.
"Операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сыщики регионального ФСБ
совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области
в рамках реализации поступившей информации. Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей... а в последующем по итогам проверки УСБ уволен из системы МВД по отрицательным мотивам", – отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
.
Уголовное дело против двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и "не осведомленных о реальных намерениях обвиняемого", прекращено в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, добавили в прокуратуре.
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