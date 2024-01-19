https://ria.ru/20240119/prigovor-1922346068.html

На Урале экс-борцу с наркотиками дали срок за аферу на 1,5 миллиона рублей

На Урале экс-борцу с наркотиками дали срок за аферу на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 19.01.2024

На Урале экс-борцу с наркотиками дали срок за аферу на 1,5 миллиона рублей

Экс-главу управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД РФ Ивана Ергеледжи приговорили к пяти годам колонии по делу о покушении на... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:29

2024-01-19T14:29

2024-01-19T14:29

происшествия

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Экс-главу управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД РФ Ивана Ергеледжи приговорили к пяти годам колонии по делу о покушении на мошенничество, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Первоуральский городской суд назначил Ивану Ергеледжи наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в 2022 году фигурант узнал о проводимой подразделением по экономической безопасности и противодействию коррупции областного управления МВД России проверке одной из организаций по факту незаконной рубки леса и предложил своему знакомому обратиться к директору этого предприятия с предложением передать через него взятку в 1,5 миллиона рублей за прекращение проверки. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, полицейский реальной возможностью выполнить обещанное не располагал и делать это не планировал. Было заведено уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ергеледжи задержали при передаче ему денег, свою вину он не признал. "Операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сыщики регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации поступившей информации. Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей... а в последующем по итогам проверки УСБ уволен из системы МВД по отрицательным мотивам", – отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Уголовное дело против двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и "не осведомленных о реальных намерениях обвиняемого", прекращено в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240119/aferisty-1922257896.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)