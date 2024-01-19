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"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/pridurki-1922234981.html
"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева
"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева - РИА Новости, 19.01.2024
"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева
Читатели Haber7 согласились с оценкой, которую Владимир Путин дал отказу киевских властей от мирного соглашения с Россией весной 2022 года. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T02:05
2024-01-19T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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турция
владимир путин
давид арахамия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели Haber7 согласились с оценкой, которую Владимир Путин дал отказу киевских властей от мирного соглашения с Россией весной 2022 года.Во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России во вторник президент заявил, что отказ украинской стороны от стамбульских договоренностей по наущению Запада свидетельствует о полной несамостоятельности Киева. Владимир Путин заметил, что российская СВО могла бы закончиться еще полтора года назад, и назвал украинских чиновников "придурками". "Прекрасно сказано, господин Путин. Еще какие придурки", — согласился один из читателей."Великобритания и Америка, препятствовавшие стамбульским договоренностям, – убийцы всех, кто погиб с тех пор", — считает другой юзер."Поставляя оружие, они (Запад. — Прим. ред.) хотят держать Киев в долговом болоте и поэтому разжигают конфликт", — заявил третий пользователь."Президенты стран, которые являются шавками Америки, губят ни в чем не повинные народы", — прокомментировал решение украинцев один из посетителей портала."Зеленский – марионетка империалистов", — добавил еще один читатель.&quot;Украина – террорист. Россия имеет право защищать себя&quot;, — подчеркнул гость сайта.В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921796690.html
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в мире, россия, сша, великобритания, турция, владимир путин, давид арахамия, борис джонсон, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Великобритания, Турция, Владимир Путин, Давид Арахамия, Борис Джонсон, Владимир Зеленский

"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели Haber7 согласились с оценкой, которую Владимир Путин дал отказу киевских властей от мирного соглашения с Россией весной 2022 года.
Во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России во вторник президент заявил, что отказ украинской стороны от стамбульских договоренностей по наущению Запада свидетельствует о полной несамостоятельности Киева. Владимир Путин заметил, что российская СВО могла бы закончиться еще полтора года назад, и назвал украинских чиновников "придурками".
«
"Прекрасно сказано, господин Путин. Еще какие придурки", — согласился один из читателей.
"Великобритания и Америка, препятствовавшие стамбульским договоренностям, – убийцы всех, кто погиб с тех пор", — считает другой юзер.
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"Поставляя оружие, они (Запад. — Прим. ред.) хотят держать Киев в долговом болоте и поэтому разжигают конфликт", — заявил третий пользователь.
"Президенты стран, которые являются шавками Америки, губят ни в чем не повинные народы", — прокомментировал решение украинцев один из посетителей портала.
"Зеленский – марионетка империалистов", — добавил еще один читатель.
«

"Украина – террорист. Россия имеет право защищать себя", — подчеркнул гость сайта.

В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВеликобританияТурцияВладимир ПутинДавид АрахамияБорис ДжонсонВладимир Зеленский
 
 
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