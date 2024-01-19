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Пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат компенсацию
Пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат компенсацию - РИА Новости, 19.01.2024
Пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат компенсацию
Восемь предприятий Шебекинского округа, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины, получат 580 миллионов рублей на восстановление поврежденной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:51
2024-01-19T09:51
2024-01-19T09:51
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Восемь предприятий Шебекинского округа, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины, получат 580 миллионов рублей на восстановление поврежденной инфраструктуры, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сегодня 8 предприятий Шебекинского округа, которые получили повреждения после обстрелов ВСУ, получат 580 млн рублей. Это деньги, которые совместно из федерального и регионального бюджетов направлены на восстановление", - написал Гладков. Губернатор напомнил, что это не первая финансовая помощь для пострадавших предприятий. В конце прошлого года пять компаний получили в общей сложности 800 миллионов рублей. "Эти решения, эти действия мы смогли сделать, благодаря решениям президента, его поддержке. Эта работа будет продолжена", - добавил глава области. Как ранее сообщал Гладков, на компенсацию понесенных капитальных затрат на восстановление деятельности бизнеса из федерального и регионального бюджетов будет выделено в общей сложности 1,675 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы, а именно 1,273 миллиарда рублей, будет выделена по линии Минпромторга РФ, а оставшиеся 402 миллиона рублей - из областного бюджета. Губернатор отмечал, что всего на территории региона более 400 предприятий пострадали от обстрелов со стороны Украины. Большинство из них находится в Шебекино.
https://ria.ru/20240118/vsu-1922036292.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат компенсацию
Гладков: пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат 580 млн руб