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В Махачкале загорелся многоквартирный дом
В Махачкале загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 19.01.2024
В Махачкале загорелся многоквартирный дом
Кровля пятиэтажного многоквартирного дома загорелась в пятницу вечером в Махачкале, эвакуировано 65 человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T23:39
2024-01-19T23:39
2024-01-19T23:40
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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Кровля пятиэтажного многоквартирного дома загорелась в пятницу вечером в Махачкале, эвакуировано 65 человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате замыкания проводов возникло возгорание на кровле пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Героев Дагестана, 8 в городе Махачкале. По прибытии пожарных расчетов горением охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 квадратных метров. Эвакуировано 65 человек", – говорится в сообщении. В 23.09 мск пожар локализовали на площади 30 "квадратов". По данным МЧС, пострадавших нет.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале загорелся многоквартирный дом
МЧС: в Махачкале загорелся пятиэтажный дом, эвакуировали 65 человек