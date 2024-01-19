https://ria.ru/20240119/pozhar-1922447451.html
В Челябинске потушили пожар
В Челябинске потушили пожар - РИА Новости, 19.01.2024
В Челябинске потушили пожар
Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T23:31
2024-01-19T23:31
2024-01-19T23:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером. Как сообщало МЧС, горели торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар произошел после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров."Пожар на рынке в Челябинской области ликвидирован", - сказали в ведомстве.
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челябинск
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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
2024-01-19T23:31
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Челябинск
В Челябинске потушили пожар
МЧС: на рынке в Челябинске потушили пожар