https://ria.ru/20240119/pozhar-1922447451.html

В Челябинске потушили пожар

В Челябинске потушили пожар - РИА Новости, 19.01.2024

В Челябинске потушили пожар

Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:31

2024-01-19T23:31

2024-01-19T23:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером. Как сообщало МЧС, горели торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар произошел после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров."Пожар на рынке в Челябинской области ликвидирован", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

челябинск

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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения 2024-01-19T23:31 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск