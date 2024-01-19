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КМСП будет предоставлять зонтичные поручительства по новым принципам - РИА Новости, 19.01.2024
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13:26 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/poruchitelstva-1922318904.html
КМСП будет предоставлять зонтичные поручительства по новым принципам
КМСП будет предоставлять зонтичные поручительства по новым принципам - РИА Новости, 19.01.2024
КМСП будет предоставлять зонтичные поручительства по новым принципам
Корпорация МСП (КМСП) переведет программу зонтичных поручительств (основной инструмент поддержки малого бизнеса этим институтом развития) на таргетированный... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:26
2024-01-19T13:26
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) переведет программу зонтичных поручительств (основной инструмент поддержки малого бизнеса этим институтом развития) на таргетированный принцип, сообщают "Ведомости". Как уточняется, теперь обеспечение грантами сконцентрируют на приоритетных отраслях экономики и отдельных регионах. Такая информация размещена в приложении к правилам взаимодействия банков с КМСП. Правление корпорации утвердило новые параметры в конце прошлого года, подтвердил ее представитель. Зонтичное поручительство КМСП обеспечивает до 50% от суммы кредита, размер которого не может превышать одного миллиарда рублей. В этом году лимит по программе составит 185 миллиардов рублей (максимальный объем кредитов, выданных под гарантии, – 370 миллиардов рублей). Из этой суммы 25 миллиардов рублей планируется выделить банкам для кредитования гостиничного бизнеса по отдельному лимиту (объем займов – 50 миллиардов рублей), рассказал представитель корпорации. Еще 12 миллиардов рублей направят на новые "территориальные зонтичные поручительства" (это даст бизнесу 24 миллиарда рублей кредитов). Для приграничных территорий лимит по поручительствам составит шесть миллиардов рублей, для Крыма и Севастополя – четыре миллиарда рублей, для новых регионов – два миллиарда рублей (с возможностью увеличения в случае высокого спроса). Как рассказали в корпорации, в течение года в зависимости от спроса МСП и банков подход к приоритетным направлениям будет корректироваться. В документе расписаны восемь ключевых сфер, на которые КМСП готова выдавать поручительства: займы на инвестиционные цели, для экспортеров, малый и средний бизнес в сфере сельского хозяйства, приоритетные территории, самозанятые, начинающие молодые предприниматели, высокотехнологичный и инновационный бизнес и субъекты МСП из Москвы в определенных отраслях (отдельный лимит, который субсидирует правительство Москвы, действует до 31 марта). Также КМСП намерена стимулировать банки выдавать кредиты в "мелком чеке" – по 2–3 миллиона рублей. На него фиксируется повышенный спрос со стороны бизнеса и исторически приходится 90% от общего количества выдаваемых кредитов, подчеркнули в КМСП. Для активизации этого направления также будет предоставлен специальный лимит около 10 миллиардов рублей, что позволит привлечь МСП 20 миллиардов рублей экспресс-кредитов, обеспеченных поручительством. По данным КМСП, средний чек по зонтичным поручительствам составляет порядка 14 миллионов рублей.
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твой бизнес – новости, корпорация мсп, поддержка бизнеса , россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса , Россия

КМСП будет предоставлять зонтичные поручительства по новым принципам

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРаботники торгово-гостиничного комплекса
Работники торгово-гостиничного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Работники торгово-гостиничного комплекса
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) переведет программу зонтичных поручительств (основной инструмент поддержки малого бизнеса этим институтом развития) на таргетированный принцип, сообщают "Ведомости".
Как уточняется, теперь обеспечение грантами сконцентрируют на приоритетных отраслях экономики и отдельных регионах. Такая информация размещена в приложении к правилам взаимодействия банков с КМСП. Правление корпорации утвердило новые параметры в конце прошлого года, подтвердил ее представитель.
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Зонтичное поручительство КМСП обеспечивает до 50% от суммы кредита, размер которого не может превышать одного миллиарда рублей. В этом году лимит по программе составит 185 миллиардов рублей (максимальный объем кредитов, выданных под гарантии, – 370 миллиардов рублей). Из этой суммы 25 миллиардов рублей планируется выделить банкам для кредитования гостиничного бизнеса по отдельному лимиту (объем займов – 50 миллиардов рублей), рассказал представитель корпорации.
Еще 12 миллиардов рублей направят на новые "территориальные зонтичные поручительства" (это даст бизнесу 24 миллиарда рублей кредитов). Для приграничных территорий лимит по поручительствам составит шесть миллиардов рублей, для Крыма и Севастополя – четыре миллиарда рублей, для новых регионов – два миллиарда рублей (с возможностью увеличения в случае высокого спроса).
Как рассказали в корпорации, в течение года в зависимости от спроса МСП и банков подход к приоритетным направлениям будет корректироваться. В документе расписаны восемь ключевых сфер, на которые КМСП готова выдавать поручительства: займы на инвестиционные цели, для экспортеров, малый и средний бизнес в сфере сельского хозяйства, приоритетные территории, самозанятые, начинающие молодые предприниматели, высокотехнологичный и инновационный бизнес и субъекты МСП из Москвы в определенных отраслях (отдельный лимит, который субсидирует правительство Москвы, действует до 31 марта).
Также КМСП намерена стимулировать банки выдавать кредиты в "мелком чеке" – по 2–3 миллиона рублей. На него фиксируется повышенный спрос со стороны бизнеса и исторически приходится 90% от общего количества выдаваемых кредитов, подчеркнули в КМСП. Для активизации этого направления также будет предоставлен специальный лимит около 10 миллиардов рублей, что позволит привлечь МСП 20 миллиардов рублей экспресс-кредитов, обеспеченных поручительством. По данным КМСП, средний чек по зонтичным поручительствам составляет порядка 14 миллионов рублей.
 
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