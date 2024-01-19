https://ria.ru/20240119/polkovnik-1922367605.html

На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции

На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции - РИА Новости, 19.01.2024

На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в пятницу о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании–поставщика оборонных товаров по подозрению в РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:52

2024-01-19T15:52

2024-01-19T15:52

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в пятницу о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании–поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. "В Киеве "на горячем" задержан начальник одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров. Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов", - говорится в сообщении. По информации спецслужбы, полковник должен был получить 45 тысяч долларов за заключение договора о поставках товаров. Задержали подозреваемых во время передачи первой части взятки в размере 14,6 тысячи долларов. "При этом сумма запланированной сделки предпринимателя с вооруженными силами составила 36 миллионов гривен (около 950 тысяч долларов – ред.). Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды", "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", - добавили в СБУ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины