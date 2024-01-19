Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/polkovnik-1922367605.html
На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции
На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции - РИА Новости, 19.01.2024
На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в пятницу о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании–поставщика оборонных товаров по подозрению в РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:52
2024-01-19T15:52
в мире
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922365723_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0d9a29ace857829a473ad09ca89fba95.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в пятницу о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании–поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. "В Киеве "на горячем" задержан начальник одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров. Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов", - говорится в сообщении. По информации спецслужбы, полковник должен был получить 45 тысяч долларов за заключение договора о поставках товаров. Задержали подозреваемых во время передачи первой части взятки в размере 14,6 тысячи долларов. "При этом сумма запланированной сделки предпринимателя с вооруженными силами составила 36 миллионов гривен (около 950 тысяч долларов – ред.). Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды", "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", - добавили в СБУ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922365723_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e7fd90f4a9b953fce84914a46c11e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине задержали полковника ВСУ по подозрению в коррупции

СБ Украины задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции

© Фото : Служба безопасности УкраиныСБ Украины задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции
СБ Украины задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
СБ Украины задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в пятницу о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании–поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Киеве "на горячем" задержан начальник одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров. Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов", - говорится в сообщении.
© Фото : Служба безопасности УкраиныСБ Украины задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции
СБ Украины задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
СБ Украины задержала полковника ВСУ по подозрению в коррупции
По информации спецслужбы, полковник должен был получить 45 тысяч долларов за заключение договора о поставках товаров. Задержали подозреваемых во время передачи первой части взятки в размере 14,6 тысячи долларов.
"При этом сумма запланированной сделки предпринимателя с вооруженными силами составила 36 миллионов гривен (около 950 тысяч долларов – ред.). Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды", "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", - добавили в СБУ.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Рустем Умеров
Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ
9 января, 09:21
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала