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Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя - РИА Новости, 19.01.2024
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10:02 19.01.2024 (обновлено: 12:13 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/podtoplenie-1922264237.html
Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя
Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя - РИА Новости, 19.01.2024
Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя
В Севастополе из-за обильных осадков оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:02
2024-01-19T12:13
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. В Севастополе из-за обильных осадков оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Оказались подтопленными: СНТ "Сахарная Головка": около 40 участков, из них девять с жилыми домами (в домах воды нет). Ромашковый тупик: подтоплено ливневыми водами четыре дома (в двух домах была вода). Село Гончарное: 14 домов подтоплено. Село Черноречье: подтоплено семь домов и несколько участков", — перечислил Развожаев.Из домов эвакуировали 19 человек, все они разместились у родственников, добавил губернатор.Он также рассказал, что на дорогах Ялта — Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное — Ялта, Передовое — Широкое, Тыловое — Орлиное, Орлиное — Голубинка — Широкое "наблюдаются переливы воды, выносы щебня". В селе Озерное ограничили въезд.Многие пруды и водохранилища практически переполнены. Сотрудники спасательной службы, автодора, дирекции ООПТ и лесного хозяйства занимаются очисткой русел рек Бельбек, Кача и Балаклавка, а также мостовых переходов, укреплением комплекса пруда "Торопова дача". Развожаев добавил, что поручил создать оперативный штаб по прохождению паводка и устранению его последствий. Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение: из-за непогоды прогнозировался подъем уровня рек на 2,5 метра.
https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя

Развожаев: из-за обильных осадков подтопило десятки домов в районе Севастополя

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяПаводок в Севастополе
Паводок в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. В Севастополе из-за обильных осадков оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Оказались подтопленными: СНТ "Сахарная Головка": около 40 участков, из них девять с жилыми домами (в домах воды нет). Ромашковый тупик: подтоплено ливневыми водами четыре дома (в двух домах была вода). Село Гончарное: 14 домов подтоплено. Село Черноречье: подтоплено семь домов и несколько участков", — перечислил Развожаев.
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Из домов эвакуировали 19 человек, все они разместились у родственников, добавил губернатор.
Он также рассказал, что на дорогах Ялта — Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное — Ялта, Передовое — Широкое, Тыловое — Орлиное, Орлиное — Голубинка — Широкое "наблюдаются переливы воды, выносы щебня". В селе Озерное ограничили въезд.
Многие пруды и водохранилища практически переполнены. Сотрудники спасательной службы, автодора, дирекции ООПТ и лесного хозяйства занимаются очисткой русел рек Бельбек, Кача и Балаклавка, а также мостовых переходов, укреплением комплекса пруда "Торопова дача".
Развожаев добавил, что поручил создать оперативный штаб по прохождению паводка и устранению его последствий.
Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение: из-за непогоды прогнозировался подъем уровня рек на 2,5 метра.
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ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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