https://ria.ru/20240119/podtoplenie-1922264237.html

Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя

Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя - РИА Новости, 19.01.2024

Паводок затопил десятки домов в окрестностях Севастополя

В Севастополе из-за обильных осадков оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:02

2024-01-19T10:02

2024-01-19T12:13

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. В Севастополе из-за обильных осадков оказались подтопленными десятки домов и дачных участков, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Оказались подтопленными: СНТ "Сахарная Головка": около 40 участков, из них девять с жилыми домами (в домах воды нет). Ромашковый тупик: подтоплено ливневыми водами четыре дома (в двух домах была вода). Село Гончарное: 14 домов подтоплено. Село Черноречье: подтоплено семь домов и несколько участков", — перечислил Развожаев.Из домов эвакуировали 19 человек, все они разместились у родственников, добавил губернатор.Он также рассказал, что на дорогах Ялта — Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное — Ялта, Передовое — Широкое, Тыловое — Орлиное, Орлиное — Голубинка — Широкое "наблюдаются переливы воды, выносы щебня". В селе Озерное ограничили въезд.Многие пруды и водохранилища практически переполнены. Сотрудники спасательной службы, автодора, дирекции ООПТ и лесного хозяйства занимаются очисткой русел рек Бельбек, Кача и Балаклавка, а также мостовых переходов, укреплением комплекса пруда "Торопова дача". Развожаев добавил, что поручил создать оперативный штаб по прохождению паводка и устранению его последствий. Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение: из-за непогоды прогнозировался подъем уровня рек на 2,5 метра.

https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html

https://ria.ru/20240119/sneg-1922248701.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, севастополь, михаил развожаев