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В Симферополе подросток выпал из троллейбуса
В Симферополе подросток выпал из троллейбуса - РИА Новости, 19.01.2024
В Симферополе подросток выпал из троллейбуса
В Симферополе подросток выпал во время движения из троллейбуса, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:15
2024-01-19T13:15
2024-01-19T13:15
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. В Симферополе подросток выпал во время движения из троллейбуса, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. "По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигавшегося по маршруту №15 "ул. Маршала Жукова – Марьино" при осуществлении начала движения не обеспечил закрытие дверей, в результате чего подросток 2007 года рождения выпал из транспортного средства", - говорится в сообщении. По данному факту начата проверка.
https://ria.ru/20240112/dtp-1920857757.html
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
В Симферополе подросток выпал из троллейбуса
В Симферополе подросток выпал из троллейбуса, прокуратура начала проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. В Симферополе подросток выпал во время движения из троллейбуса, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
"По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигавшегося по маршруту №15 "ул. Маршала Жукова – Марьино" при осуществлении начала движения не обеспечил закрытие дверей, в результате чего подросток 2007 года рождения выпал из транспортного средства", - говорится в сообщении.
По данному факту начата проверка.
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