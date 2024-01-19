https://ria.ru/20240119/podrostok-1922323759.html

В Симферополе подросток выпал из троллейбуса

В Симферополе подросток выпал из троллейбуса - РИА Новости, 19.01.2024

В Симферополе подросток выпал из троллейбуса

В Симферополе подросток выпал во время движения из троллейбуса, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:15

2024-01-19T13:15

2024-01-19T13:15

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. В Симферополе подросток выпал во время движения из троллейбуса, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. "По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигавшегося по маршруту №15 "ул. Маршала Жукова – Марьино" при осуществлении начала движения не обеспечил закрытие дверей, в результате чего подросток 2007 года рождения выпал из транспортного средства", - говорится в сообщении. По данному факту начата проверка.

https://ria.ru/20240112/dtp-1920857757.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь