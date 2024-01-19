https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html

Посол России рассказал о перспективах отношений с Южной Кореей

Посол России рассказал о перспективах отношений с Южной Кореей - РИА Новости, 19.01.2024

Посол России рассказал о перспективах отношений с Южной Кореей

Перспективы отношений России и Южной Корее, скорее, позитивные, несмотря на участие Сеула в давлении на РФ со стороны коллективного Запада, заявил посол РФ в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:41

2024-01-19T03:41

2024-01-19T03:41

россия

южная корея

георгий зиновьев

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СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Перспективы отношений России и Южной Корее, скорее, позитивные, несмотря на участие Сеула в давлении на РФ со стороны коллективного Запада, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле. Посол отметил, что Республика Корея на протяжении более чем 30 лет оставалась "хорошим и перспективным" партнером России как в сферах как практического сотрудничества, так и политического диалога, не говоря уже о культурно-гуманитарной составляющей, но сейчас попала в ряд недружественных государств, поскольку присоединилась к давлению, которое оказывается на РФ со стороны коллективного Запада после начала специальной военной операции на Украине. В то же время, по словам Зиновьева, слово "кризис" и в китайском, и в корейском языках состоит из двух составляющих – "опасность" и "возможность". Он призвал рассматривать текущую ситуацию с точки зрения открывающихся возможностей и сохранять позитивный настрой. "Моя главная задача - отстаивать наши интересы на юге Корейского полуострова и попытаться сохранить позитив в двусторонних отношениях, с тем чтобы в перспективе вернуть их на траекторию нормального развития", - пояснил посол. Он добавил, что у россиян есть большой интерес к Республике Корея, к ее культуре и экономическим возможностям, а в корейском обществе, в свою очередь, сохраняется позитивное отношение к России и русской культуре, к русским как к одной из древних наций с богатой культурой, которые к тому же являются близким соседом для Кореи на протяжении многих веков. "Корейские партнеры зачастую расходятся с нами не по своему желанию, а в силу привнесенных обстоятельств и давления извне … Мне кажется, Южная Корея примыкает к рестрикциям визави России вопреки логике наших отношений, которые успешно развивались последние 30 лет…", - отметил Зиновьев. Посол напомнил, что в текущем году отмечается 140-летие первого российско-корейского договора, заключенного в 1884 году. "У нас есть много общего. Этот накопленный багаж сейчас, к сожалению, несколько отложен в сторону и, может быть, отдельные компоненты даже утеряны. Вместе с тем, он будет весьма востребован при возвращении в перспективе к нормальному взаимодействию", - заявил посол. В числе первоочередных практических шагов, которые можно было бы принять для активизации сотрудничества, посол назвал продолжение диалога между дипломатами двух стран, возобновление прямого авиасообщения, восстановление деятельности межправительственной комиссии двух стран, прямого взаимодействия между профильными ведомствами. Посол отметил, что в составе межправительственной комиссии есть целый ряд комитетов, возглавляемых руководителями профильных ведомств. И практические вопросы двустороннего сотрудничества, которые интересуют корейскую сторону, могли бы обсуждаться как раз по этой линии. Зиновьев добавил, что остаются и другие области, в которых возможны обмены и сотрудничество. Так, продолжается диалог в академических и культурных кругах, перспективным может быть и межрегиональное направление, двусторонние проекты на уровне муниципалитетов.

https://ria.ru/20240119/aviasoobschenie-1922239191.html

https://ria.ru/20240119/fakty-1922238657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, южная корея, георгий зиновьев, в мире