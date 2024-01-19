Рейтинг@Mail.ru
Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/pakistan-1922428718.html
Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном
Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном - РИА Новости, 19.01.2024
Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном
Кабинет министров Пакистана решил прекратить противостояние с Ираном и поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с этой страной,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:11
2024-01-19T20:11
в мире
пакистан
иран
белуджистан
хосейн амир абдоллахиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_01405680350f9f524538d1aa0c5c93d6.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кабинет министров Пакистана решил прекратить противостояние с Ираном и поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с этой страной, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал Geo TV. "Кабинет министров Пакистана решил закончить противостояние с Ираном... Кабинет министров, возглавляемый временным премьер-министром Пакистана (Анвааром уль-Хак Какаром - ред.) также поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с Ираном", - говорится в сообщении агентства. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. МИД Пакистана 18 января сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана. В пятницу пакистанское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани провел разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Пакистанский министр заявил о необходимости усилить сотрудничество с Ираном в области безопасности, а также выразил готовность Исламабада сотрудничать с Тегераном по всем вопросам на основе взаимного доверия. МИД Ирана в свою очередь позднее сообщил, что Амир Абдоллахиан в разговоре призвал Пакистан сосредоточиться на вопросах безопасности и сотрудничестве в военной сфере, договоренности по которому были достигнуты ранее, заявив, что им необходимо следовать. Глава иранского МИД вновь подчеркнул уважение страной суверенитета и территориальной целостности Пакистана.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922139210.html
пакистан
иран
белуджистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_0dc628f013cc85e95f7164ca79b491e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, иран, белуджистан, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Пакистан, Иран, Белуджистан, Хосейн Амир Абдоллахиан
Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном

Рейтер: Пакистан решил прекратить противостояние с Ираном

© Flickr / JarjanПакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Flickr / Jarjan
Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кабинет министров Пакистана решил прекратить противостояние с Ираном и поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с этой страной, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал Geo TV.
"Кабинет министров Пакистана решил закончить противостояние с Ираном... Кабинет министров, возглавляемый временным премьер-министром Пакистана (Анвааром уль-Хак Какаром - ред.) также поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с Ираном", - говорится в сообщении агентства.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
МИД Пакистана 18 января сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
В пятницу пакистанское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани провел разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Пакистанский министр заявил о необходимости усилить сотрудничество с Ираном в области безопасности, а также выразил готовность Исламабада сотрудничать с Тегераном по всем вопросам на основе взаимного доверия.
МИД Ирана в свою очередь позднее сообщил, что Амир Абдоллахиан в разговоре призвал Пакистан сосредоточиться на вопросах безопасности и сотрудничестве в военной сфере, договоренности по которому были достигнуты ранее, заявив, что им необходимо следовать. Глава иранского МИД вновь подчеркнул уважение страной суверенитета и территориальной целостности Пакистана.
Полиция у главных ворот Министерства иностранных дел Пакистана в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Братские атаки". Кто остановит конфликт между Ираном и Пакистаном
08:00
 
В миреПакистанИранБелуджистанХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала