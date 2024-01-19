https://ria.ru/20240119/pakistan-1922428718.html

Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном

Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном - РИА Новости, 19.01.2024

Пакистан заявил, что решил прекратить противостояние с Ираном

Кабинет министров Пакистана решил прекратить противостояние с Ираном и поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с этой страной,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:11

2024-01-19T20:11

2024-01-19T20:11

в мире

пакистан

иран

белуджистан

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кабинет министров Пакистана решил прекратить противостояние с Ираном и поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с этой страной, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал Geo TV. "Кабинет министров Пакистана решил закончить противостояние с Ираном... Кабинет министров, возглавляемый временным премьер-министром Пакистана (Анвааром уль-Хак Какаром - ред.) также поддержал шаг по полному восстановлению дипломатических отношений с Ираном", - говорится в сообщении агентства. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. МИД Пакистана 18 января сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана. В пятницу пакистанское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани провел разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Пакистанский министр заявил о необходимости усилить сотрудничество с Ираном в области безопасности, а также выразил готовность Исламабада сотрудничать с Тегераном по всем вопросам на основе взаимного доверия. МИД Ирана в свою очередь позднее сообщил, что Амир Абдоллахиан в разговоре призвал Пакистан сосредоточиться на вопросах безопасности и сотрудничестве в военной сфере, договоренности по которому были достигнуты ранее, заявив, что им необходимо следовать. Глава иранского МИД вновь подчеркнул уважение страной суверенитета и территориальной целостности Пакистана.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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пакистан

иран

белуджистан

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в мире, пакистан, иран, белуджистан, хосейн амир абдоллахиан