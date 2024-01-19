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Эксперт раскрыл секрет хороших отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 19.01.2024
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11:20 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/otnosheniya-1922284802.html
Эксперт раскрыл секрет хороших отношений между Россией и Китаем
Эксперт раскрыл секрет хороших отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт раскрыл секрет хороших отношений между Россией и Китаем
Высокий уровень политического взаимодоверия, совместное следование принципам равенства и взаимоуважения, общее противодействие гегемонизму являются секретом... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:20
2024-01-19T11:20
россия
китай
в мире
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ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Высокий уровень политического взаимодоверия, совместное следование принципам равенства и взаимоуважения, общее противодействие гегемонизму являются секретом хороших отношений между Москвой и Пекином, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории. По словам эксперта, Китай и Россия следуют принципам равенства и взаимного уважения, придерживаются норм международных отношений о невмешательстве во внутренние дела друг друга, придерживаются независимой внешней политики, выступают против гегемонизма. "На этих основах лидеры двух стран установили хорошие личные отношения и хорошее политическое взаимное доверие между двумя государствами", - сказал он. Сюй Полин отметил, что неприсоединение, неконфронтация и ненацеливание на третьи стороны являются принципиальным изложением характера китайско-российских отношений и секретом столь хороших отношений между двумя странами. На основании вышеизложенных принципов Россия и Китай развивают взаимовыгодные торгово-экономические отношения. По мнению эксперта, достижение по итогам 2023 года рекордного товарооборота между странами в размере 240 миллиардов долларов, является "выдающимся достижением". "Это лучший ответ Китая и России на нынешний менталитет холодной войны и разрыв связей со стороны некоторых стран", - сказал эксперт, добавив, что политизация экономических отношений вредна для национальной экономики, и именно такую политику сейчас проводят США, которая "вредит другим, но не приносит пользы себе".
https://ria.ru/20240119/soyuz-1922274614.html
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россия, китай, в мире, сша
Россия, Китай, В мире, США
Эксперт раскрыл секрет хороших отношений между Россией и Китаем

Эксперт Сюй Полин: Россия и КНР следуют принципам равенства и взаимного уважения

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Высокий уровень политического взаимодоверия, совместное следование принципам равенства и взаимоуважения, общее противодействие гегемонизму являются секретом хороших отношений между Москвой и Пекином, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории.
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10:39
По словам эксперта, Китай и Россия следуют принципам равенства и взаимного уважения, придерживаются норм международных отношений о невмешательстве во внутренние дела друг друга, придерживаются независимой внешней политики, выступают против гегемонизма.
«
"На этих основах лидеры двух стран установили хорошие личные отношения и хорошее политическое взаимное доверие между двумя государствами", - сказал он.
Сюй Полин отметил, что неприсоединение, неконфронтация и ненацеливание на третьи стороны являются принципиальным изложением характера китайско-российских отношений и секретом столь хороших отношений между двумя странами.
На основании вышеизложенных принципов Россия и Китай развивают взаимовыгодные торгово-экономические отношения. По мнению эксперта, достижение по итогам 2023 года рекордного товарооборота между странами в размере 240 миллиардов долларов, является "выдающимся достижением".
"Это лучший ответ Китая и России на нынешний менталитет холодной войны и разрыв связей со стороны некоторых стран", - сказал эксперт, добавив, что политизация экономических отношений вредна для национальной экономики, и именно такую политику сейчас проводят США, которая "вредит другим, но не приносит пользы себе".
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