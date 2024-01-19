https://ria.ru/20240119/ostin-1922239054.html

Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации

Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации - РИА Новости, 19.01.2024

Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации

Шефа Пентагона Ллойда Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:26

2024-01-19T03:26

2024-01-19T03:26

в мире

ллойд остин

министерство обороны сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14 февраля, следует из письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину, письмо было опубликовано на сайте комитета. Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что Остин готов к участию в слушаниях в конгрессе по расследованию о его госпитализации. "Вы приглашены дать показания перед комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей на слушаниях 14 февраля в 10.00 (18.00 мск - ред.)", - говорится в письме Роджерса, возглавляющего соответствующий комитет. Остин находился в госпитале с 1 января, он подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона уже выписали, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома.

https://ria.ru/20240117/ostin-1921755221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, конгресс сша