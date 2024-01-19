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Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации - РИА Новости, 19.01.2024
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03:26 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ostin-1922239054.html
Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации
Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации - РИА Новости, 19.01.2024
Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации
Шефа Пентагона Ллойда Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:26
2024-01-19T03:26
в мире
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14 февраля, следует из письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину, письмо было опубликовано на сайте комитета. Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что Остин готов к участию в слушаниях в конгрессе по расследованию о его госпитализации. "Вы приглашены дать показания перед комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей на слушаниях 14 февраля в 10.00 (18.00 мск - ред.)", - говорится в письме Роджерса, возглавляющего соответствующий комитет. Остин находился в госпитале с 1 января, он подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона уже выписали, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, конгресс сша
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Конгресс США
Остина вызвали для показаний в конгресс США из-за тайной госпитализации

Остина вызвали для показаний в профильный комитет конгресса США в феврале

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Шефа Пентагона Ллойда Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14 февраля, следует из письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину, письмо было опубликовано на сайте комитета.
Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что Остин готов к участию в слушаниях в конгрессе по расследованию о его госпитализации.
"Вы приглашены дать показания перед комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей на слушаниях 14 февраля в 10.00 (18.00 мск - ред.)", - говорится в письме Роджерса, возглавляющего соответствующий комитет.
Остин находился в госпитале с 1 января, он подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома.
Шефа Пентагона уже выписали, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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В миреЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКонгресс США
 
 
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