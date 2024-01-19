https://ria.ru/20240119/opasnost-1922435716.html
В Курске отменили оповещение о ракетной опасности
В Курске отменили оповещение о ракетной опасности - РИА Новости, 19.01.2024
В Курске отменили оповещение о ракетной опасности
В Курске отключили оповещение о ракетной опасности, которое было запущено вечером в пятницу, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:11
2024-01-19T21:11
2024-01-19T21:15
курск
безопасность
происшествия
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. В Курске отключили оповещение о ракетной опасности, которое было запущено вечером в пятницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.Оповещение ракетной опасности было запущено в Курске приблизительно в 21.00 по мск вечером в пятницу."Отбой ракетной опасности", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
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курск, безопасность, происшествия, роман старовойт
Курск, Безопасность, Происшествия, Роман Старовойт
В Курске отменили оповещение о ракетной опасности
Старовойт: в Курске отменили оповещение о ракетной опасности