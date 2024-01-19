https://ria.ru/20240119/opasnost-1922435716.html

В Курске отменили оповещение о ракетной опасности

В Курске отменили оповещение о ракетной опасности - РИА Новости, 19.01.2024

В Курске отменили оповещение о ракетной опасности

В Курске отключили оповещение о ракетной опасности, которое было запущено вечером в пятницу, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T21:11

2024-01-19T21:11

2024-01-19T21:15

курск

безопасность

происшествия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. В Курске отключили оповещение о ракетной опасности, которое было запущено вечером в пятницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.Оповещение ракетной опасности было запущено в Курске приблизительно в 21.00 по мск вечером в пятницу."Отбой ракетной опасности", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

курск

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курск, безопасность, происшествия, роман старовойт