https://ria.ru/20240119/opasnost-1922433953.html

В Курске объявили о ракетной опасности

В Курске объявили о ракетной опасности - РИА Новости, 19.01.2024

В Курске объявили о ракетной опасности

В Курске запустили оповещение о ракетной опасности и рекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон, сообщил губернатор области Роман Старовойт в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:58

2024-01-19T20:58

2024-01-19T21:29

курск

безопасность

роман старовойт

вооруженные силы украины

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739636181_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b56d1ad6def1355fff12430e7bf80808.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. В Курске запустили оповещение о ракетной опасности и рекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место" — написал он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.Так, в понедельник средства ПВО уничтожили над Курской областью три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У". За день до этого беспилотники армии противника атаковали поселок Теткино в Глушковском районе. В результате пострадал мирный житель, в двух домах выбило окна. Девятого января после обстрела украинскими войсками села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

курск

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, безопасность, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия, курская область