https://ria.ru/20240119/opasnost-1922433953.html
В Курске объявили о ракетной опасности
В Курске объявили о ракетной опасности - РИА Новости, 19.01.2024
В Курске объявили о ракетной опасности
В Курске запустили оповещение о ракетной опасности и рекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон, сообщил губернатор области Роман Старовойт в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:58
2024-01-19T20:58
2024-01-19T21:29
курск
безопасность
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. В Курске запустили оповещение о ракетной опасности и рекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место" — написал он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.Так, в понедельник средства ПВО уничтожили над Курской областью три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У". За день до этого беспилотники армии противника атаковали поселок Теткино в Глушковском районе. В результате пострадал мирный житель, в двух домах выбило окна. Девятого января после обстрела украинскими войсками села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
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курск, безопасность, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия, курская область
Курск, Безопасность, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область
В Курске объявили о ракетной опасности
Старовойт: в Курске объявили о ракетной опасности