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В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922383481.html
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела - РИА Новости, 19.01.2024
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела
В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:41
2024-01-19T16:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. В среду из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи остались без света и тепла. "Сегодня специалисты предприятия "Таврия-Энерго" ищут повреждения на линиях электропередачи, на месте проводят ремонтные работы. С помощью генераторов запустили скважины, водоснабжение восстановлено в оперативном режиме", - написал Балицкий. Также, сообщил глава региона, для жителей организованы центры, где можно зарядить мобильные телефоны, позвонить и выйти в интернет. Продолжается доставка гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html
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запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела

Балицкий: в городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение

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Счетчик воды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
В среду из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи остались без света и тепла.
"Сегодня специалисты предприятия "Таврия-Энерго" ищут повреждения на линиях электропередачи, на месте проводят ремонтные работы. С помощью генераторов запустили скважины, водоснабжение восстановлено в оперативном режиме", - написал Балицкий.
Также, сообщил глава региона, для жителей организованы центры, где можно зарядить мобильные телефоны, позвонить и выйти в интернет. Продолжается доставка гуманитарной помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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