https://ria.ru/20240119/obstrel-1922383481.html

В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела

В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела - РИА Новости, 19.01.2024

В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела

В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:41

2024-01-19T16:41

2024-01-19T16:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. В среду из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи остались без света и тепла. "Сегодня специалисты предприятия "Таврия-Энерго" ищут повреждения на линиях электропередачи, на месте проводят ремонтные работы. С помощью генераторов запустили скважины, водоснабжение восстановлено в оперативном режиме", - написал Балицкий. Также, сообщил глава региона, для жителей организованы центры, где можно зарядить мобильные телефоны, позвонить и выйти в интернет. Продолжается доставка гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий