https://ria.ru/20240119/obstrel-1922383481.html
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела - РИА Новости, 19.01.2024
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела
В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:41
2024-01-19T16:41
2024-01-19T16:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835346733_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_40f41d05892d4af180288dbe34c21dbe.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. В среду из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи остались без света и тепла. "Сегодня специалисты предприятия "Таврия-Энерго" ищут повреждения на линиях электропередачи, на месте проводят ремонтные работы. С помощью генераторов запустили скважины, водоснабжение восстановлено в оперативном режиме", - написал Балицкий. Также, сообщил глава региона, для жителей организованы центры, где можно зарядить мобильные телефоны, позвонить и выйти в интернет. Продолжается доставка гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835346733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247ba6545033428d11e858ac48cd6c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела
Балицкий: в городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
В городе Пологи Запорожской области возобновили водоснабжение, работа по восстановлению электроснабжения продолжается, сообщил в Telegram-канале
губернатор Евгений Балицкий.
В среду из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи остались без света и тепла.
"Сегодня специалисты предприятия "Таврия-Энерго" ищут повреждения на линиях электропередачи, на месте проводят ремонтные работы. С помощью генераторов запустили скважины, водоснабжение восстановлено в оперативном режиме", - написал Балицкий.
Также, сообщил глава региона, для жителей организованы центры, где можно зарядить мобильные телефоны, позвонить и выйти в интернет. Продолжается доставка гуманитарной помощи.
Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом украинской ракете