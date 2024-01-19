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Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида - РИА Новости, 19.01.2024
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21:39 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/napadenie-1922439316.html
Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида
Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида - РИА Новости, 19.01.2024
Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида
Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту сообщений в соцсетях о нападении мужчины на женщину-инвалида в Самаре, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:39
2024-01-19T21:39
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САМАРА, 19 янв — РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту сообщений в соцсетях о нападении мужчины на женщину-инвалида в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В пятницу несколько местных Telegram-каналов опубликовали информацию о нападении 27 октября мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. На ее сообщение о помощи приехала подруга, которая также является инвалидом с детства по слуху и речи и использует слуховой аппарат. В сообщении соцсетей указано, что конфликт возник после того, как мужчина отказался возместить ущерб за поврежденную дверцу такси, которой он ударил другую машину. На видео, размещенном в каналах, видно, что мужчина стал нецензурно выражаться в отношении одной из женщин и нанес ей несколько ударов. По данным Telegram-каналов, пострадавшая сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат. "Организована проверка в связи с публикацией в сети Интернет о нападении мужчины на женщину- инвалида. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", — говорится в сообщении. Прокуратура Ленинского района Самары также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
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происшествия, самара, самарская область, россия
Происшествия, Самара, Самарская область, Россия
Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида

Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на женщину-инвалида

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 19 янв — РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту сообщений в соцсетях о нападении мужчины на женщину-инвалида в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В пятницу несколько местных Telegram-каналов опубликовали информацию о нападении 27 октября мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. На ее сообщение о помощи приехала подруга, которая также является инвалидом с детства по слуху и речи и использует слуховой аппарат. В сообщении соцсетей указано, что конфликт возник после того, как мужчина отказался возместить ущерб за поврежденную дверцу такси, которой он ударил другую машину. На видео, размещенном в каналах, видно, что мужчина стал нецензурно выражаться в отношении одной из женщин и нанес ей несколько ударов. По данным Telegram-каналов, пострадавшая сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат.
"Организована проверка в связи с публикацией в сети Интернет о нападении мужчины на женщину- инвалида. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", — говорится в сообщении.
Прокуратура Ленинского района Самары также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
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