https://ria.ru/20240119/napadenie-1922439316.html

Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида

Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида - РИА Новости, 19.01.2024

Прокуратура в Самаре проверит сообщения о нападении мужчины на инвалида

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту сообщений в соцсетях о нападении мужчины на женщину-инвалида в Самаре, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T21:39

2024-01-19T21:39

2024-01-19T21:39

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САМАРА, 19 янв — РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту сообщений в соцсетях о нападении мужчины на женщину-инвалида в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В пятницу несколько местных Telegram-каналов опубликовали информацию о нападении 27 октября мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. На ее сообщение о помощи приехала подруга, которая также является инвалидом с детства по слуху и речи и использует слуховой аппарат. В сообщении соцсетей указано, что конфликт возник после того, как мужчина отказался возместить ущерб за поврежденную дверцу такси, которой он ударил другую машину. На видео, размещенном в каналах, видно, что мужчина стал нецензурно выражаться в отношении одной из женщин и нанес ей несколько ударов. По данным Telegram-каналов, пострадавшая сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат. "Организована проверка в связи с публикацией в сети Интернет о нападении мужчины на женщину- инвалида. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", — говорится в сообщении. Прокуратура Ленинского района Самары также взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, самара, самарская область, россия