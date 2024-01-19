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Симоньян: никто не верит в то, что Россия собирается нападать на НАТО

Симоньян: никто не верит в то, что Россия собирается нападать на НАТО - РИА Новости, 19.01.2024

Симоньян: никто не верит в то, что Россия собирается нападать на НАТО

Никто не верит, что Россия собирается нападать на НАТО, эта риторика связана с потерей поддержки у электората, заявила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T20:13

2024-01-19T20:13

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв — РИА Новости. Никто не верит, что Россия собирается нападать на НАТО, эта риторика связана с потерей поддержки у электората, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Своя правда" с Романом Бабаяном на НТВ."Они не пойдут на нас войной, и они не верят, что мы пойдем войной. Вот это вот возмужание, заматерение этой риторики в последнее время о том, что Россия готовится к войне, — <...> это связано <...> с колоссальной потерей поддержки электоратами этих стран всей этой истории и всего этого проекта <...> под названием "Сейчас мы еще немножечко подразним русского медведя". Проект оказался провальным, как оказываются и все их проекты", — сказала она.По ее словам, этот проект нужен прежде всего по финансовым причинам. "Америка привыкла в силу своей истории зарабатывать на войнах огромные деньги: зарабатывают определенные круги, определенные элиты, определенные финансовые воротилы, да и вся страна тоже", — отметила медиаменеджер.При этом население начало терять интерес к теме конфликта на Украине, в том числе из-за ухудшения экономической ситуации и падения уровня жизни. Кроме того, люди стали узнавать правду о спецоперации через СМИ, уточнила она."И тогда что остается делать тому истеблишменту, который поставил на это? Им остается напугать людей так, чтобы они не добровольно, не потому, что это модно, не потому, что они увлеклись лозунгами, а хотя бы из страха продолжили это поддерживать. Им надо сказать: ребзя, вы тут против того, чтобы мы поддерживали Украину. <...> Не хотите — не будем. Придет русский солдат, изнасилует вашу жену, задушит вашего ребенка, перережет вам горло. Мы вас защищаем. Украина — только способ вас защитить", — пояснила главред.Тем не менее, подчеркнула Симоньян, Россия не собирается воевать с НАТО и никто в это не верит."Я имею в виду из тех, кто принимает решение. Ни тем более в то, что в этом случае война будет конвенциональной, то есть без применения ядерного оружия. А если она будет с применением ядерного оружия — читай выше: невозможно поверить, что она будет, потому что примерно через три дня ничего не останется от планеты Земля, а Марс мы еще не освоили. Все", — резюмировала она.Ранее в пятницу глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он призвал создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай конфликта, а также модернизировать промышленность, чтобы ускорить процесс производства оружия и боеприпасов.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240119/demokratiya-1922412701.html

https://ria.ru/20240119/nato-1922381618.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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