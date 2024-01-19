https://ria.ru/20240119/muzey-1922280215.html

Нарышкин предложил дополнить Музей современной истории разделом об СВО

Нарышкин предложил дополнить Музей современной истории разделом об СВО - РИА Новости, 19.01.2024

Нарышкин предложил дополнить Музей современной истории разделом об СВО

Постоянную экспозицию Музея современной истории России нужно расширить разделом о возвращении Крыма и проведении спецоперации, заявил председатель Российского... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:02

2024-01-19T11:02

2024-01-19T11:08

специальная военная операция на украине

новости культуры

россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Постоянную экспозицию Музея современной истории России нужно расширить разделом о возвращении Крыма и проведении спецоперации, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "За последние 10 лет в нашей стране произошло немало поистине грандиозных по своему значению исторических событий. Среди них, разумеется, долгожданное возвращение Крыма и Севастополя, героическая эпопея Русской весны, оборона Донбасса и, наконец, начало специальной военной операции и воссоединения Новороссии с Россией. Поэтому предложил бы поработать над расширением заключительного раздела постоянной экспозиции, посвящённой этому периоду", - сказал Нарышкин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Музея современной российской истории. Говоря о достижениях музея, председатель РИО отметил, что в его фондах сегодня собрано 1,5 миллиона экспонатов. "К столетию в музее, его фондах отложилось без малого 1,5 миллиона экспонатов, однако по своему духу это по-прежнему молодой музей, который помогает посетителю найти себя в ходе исторического времени, соотнести свой личный опыт с судьбой страны и испытать справедливую гордость за ее прошлое, настоящее и будущее", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество