https://ria.ru/20240119/muzey-1922280215.html
Нарышкин предложил дополнить Музей современной истории разделом об СВО
Нарышкин предложил дополнить Музей современной истории разделом об СВО - РИА Новости, 19.01.2024
Нарышкин предложил дополнить Музей современной истории разделом об СВО
Постоянную экспозицию Музея современной истории России нужно расширить разделом о возвращении Крыма и проведении спецоперации, заявил председатель Российского... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:02
2024-01-19T11:02
2024-01-19T11:08
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сергей нарышкин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Постоянную экспозицию Музея современной истории России нужно расширить разделом о возвращении Крыма и проведении спецоперации, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "За последние 10 лет в нашей стране произошло немало поистине грандиозных по своему значению исторических событий. Среди них, разумеется, долгожданное возвращение Крыма и Севастополя, героическая эпопея Русской весны, оборона Донбасса и, наконец, начало специальной военной операции и воссоединения Новороссии с Россией. Поэтому предложил бы поработать над расширением заключительного раздела постоянной экспозиции, посвящённой этому периоду", - сказал Нарышкин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Музея современной российской истории. Говоря о достижениях музея, председатель РИО отметил, что в его фондах сегодня собрано 1,5 миллиона экспонатов. "К столетию в музее, его фондах отложилось без малого 1,5 миллиона экспонатов, однако по своему духу это по-прежнему молодой музей, который помогает посетителю найти себя в ходе исторического времени, соотнести свой личный опыт с судьбой страны и испытать справедливую гордость за ее прошлое, настоящее и будущее", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, Новости культуры, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Нарышкин предложил дополнить Музей современной истории разделом об СВО
Нарышкин предложил расширить экспозицию Музея современной истории разделом о СВО
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Постоянную экспозицию Музея современной истории России нужно расширить разделом о возвращении Крыма и проведении спецоперации, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"За последние 10 лет в нашей стране произошло немало поистине грандиозных по своему значению исторических событий. Среди них, разумеется, долгожданное возвращение Крыма и Севастополя
, героическая эпопея Русской весны, оборона Донбасса
и, наконец, начало специальной военной операции и воссоединения Новороссии
с Россией. Поэтому предложил бы поработать над расширением заключительного раздела постоянной экспозиции, посвящённой этому периоду", - сказал Нарышкин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Музея современной российской истории.
Говоря о достижениях музея, председатель РИО отметил, что в его фондах сегодня собрано 1,5 миллиона экспонатов. "К столетию в музее, его фондах отложилось без малого 1,5 миллиона экспонатов, однако по своему духу это по-прежнему молодой музей, который помогает посетителю найти себя в ходе исторического времени, соотнести свой личный опыт с судьбой страны и испытать справедливую гордость за ее прошлое, настоящее и будущее", - подчеркнул Нарышкин.
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