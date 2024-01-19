https://ria.ru/20240119/moskva-1922184387.html
Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ
Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ - РИА Новости, 19.01.2024
Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ
В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:05
2024-01-19T09:05
2024-01-19T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
тинао
новомосковский административный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3610215acabaee1685a4d6552d29493f.png
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Площадь объекта составит порядка 105 000 квадратных метров."Компания "Гранель" возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году. В настоящий момент по программе подписано более 70 соглашений с инвесторами. По ним в Москве создадут около 120 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В ходе реализации программы МПТ в течение 4 лет были охвачены почти все районы Москвы.Как уточнил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в рамках соглашений инвесторами будет построено более 3 млн кв. м. нежилого фонда на территории столицы. Всего запланировано привлечь порядка триллиона рублей для развития Москвы и создания трудовых вакансий.Отмечается, что московская программа по стимулированию создания МПТ предназначена для обеспечения комплексной застройки районов. В рамках ее условий девелопера полностью или частично освобождают от выплаты за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого возводится жилая недвижимость. Необходимое условие для этого – девелоперу нужно дополнительно инвестировать в строительство объекта, на котором будут созданы новые трудовые вакансии.В настоящее время перечень программы существенно расширился, а первоначально она была ориентирована только на постройку объектов промышленного сектора. На сегодняшний день инвесторы обладают возможностью получения льгот в рамках постройки объектов образования, науки, соцобеспечения, здравоохранения, культуры, спорта, сферы логистики, отелей, предприятий общепита, ТРЦ, а также ряда других многофункциональных объектов.Также в программу были внесены изменения, которые позволили увеличивать количество преимуществ. Так, инвесторы обладают правом привлечь на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получив при этом повышенную льготу. В случае сокращения времени на создание мест приложения труда на полгода или год, льгота будет увеличена на 5%, а более 12 месяцев – на 10%.Поучаствовать в программе имеют возможность не только девелоперы, планирующие реализовать собственный проект, а также и те, кто уже занят в возведении жилого фонда на территории столицы. В этом случае участки, предназначенные для застройки жилыми домами, могут располагаться в разных районах. На городском Инвестпортале можно с помощью электронного сервиса подать заявки для участия в программе.Ранее Ефимов сообщал, что на территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе стимулирования создания МПТ.
https://ria.ru/20240118/efimov-1921935555.html
https://ria.ru/20240118/efimov-1921935292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, тинао, новомосковский административный округ
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, ТиНАО, Новомосковский административный округ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь объекта составит порядка 105 000 квадратных метров.
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"Компания "Гранель" возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году. В настоящий момент по программе подписано более 70 соглашений с инвесторами. По ним в Москве создадут около 120 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В ходе реализации программы МПТ в течение 4 лет были охвачены почти все районы Москвы.
Как уточнил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
, в рамках соглашений инвесторами будет построено более 3 млн кв. м. нежилого фонда на территории столицы. Всего запланировано привлечь порядка триллиона рублей для развития Москвы и создания трудовых вакансий.
Отмечается, что московская программа по стимулированию создания МПТ предназначена для обеспечения комплексной застройки районов. В рамках ее условий девелопера полностью или частично освобождают от выплаты за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого возводится жилая недвижимость. Необходимое условие для этого – девелоперу нужно дополнительно инвестировать в строительство объекта, на котором будут созданы новые трудовые вакансии.
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В настоящее время перечень программы существенно расширился, а первоначально она была ориентирована только на постройку объектов промышленного сектора. На сегодняшний день инвесторы обладают возможностью получения льгот в рамках постройки объектов образования, науки, соцобеспечения, здравоохранения, культуры, спорта, сферы логистики, отелей, предприятий общепита, ТРЦ, а также ряда других многофункциональных объектов.
Также в программу были внесены изменения, которые позволили увеличивать количество преимуществ. Так, инвесторы обладают правом привлечь на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получив при этом повышенную льготу. В случае сокращения времени на создание мест приложения труда на полгода или год, льгота будет увеличена на 5%, а более 12 месяцев – на 10%.
Поучаствовать в программе имеют возможность не только девелоперы, планирующие реализовать собственный проект, а также и те, кто уже занят в возведении жилого фонда на территории столицы. В этом случае участки, предназначенные для застройки жилыми домами, могут располагаться в разных районах. На городском Инвестпортале можно с помощью электронного сервиса подать заявки для участия в программе.
Ранее Ефимов сообщал, что на территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе стимулирования создания МПТ.