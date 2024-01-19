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Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ - РИА Новости, 19.01.2024
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09:05 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/moskva-1922184387.html
Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ
Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ - РИА Новости, 19.01.2024
Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ
В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:05
2024-01-19T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
тинао
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Площадь объекта составит порядка 105 000 квадратных метров."Компания "Гранель" возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году. В настоящий момент по программе подписано более 70 соглашений с инвесторами. По ним в Москве создадут около 120 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В ходе реализации программы МПТ в течение 4 лет были охвачены почти все районы Москвы.Как уточнил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в рамках соглашений инвесторами будет построено более 3 млн кв. м. нежилого фонда на территории столицы. Всего запланировано привлечь порядка триллиона рублей для развития Москвы и создания трудовых вакансий.Отмечается, что московская программа по стимулированию создания МПТ предназначена для обеспечения комплексной застройки районов. В рамках ее условий девелопера полностью или частично освобождают от выплаты за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого возводится жилая недвижимость. Необходимое условие для этого – девелоперу нужно дополнительно инвестировать в строительство объекта, на котором будут созданы новые трудовые вакансии.В настоящее время перечень программы существенно расширился, а первоначально она была ориентирована только на постройку объектов промышленного сектора. На сегодняшний день инвесторы обладают возможностью получения льгот в рамках постройки объектов образования, науки, соцобеспечения, здравоохранения, культуры, спорта, сферы логистики, отелей, предприятий общепита, ТРЦ, а также ряда других многофункциональных объектов.Также в программу были внесены изменения, которые позволили увеличивать количество преимуществ. Так, инвесторы обладают правом привлечь на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получив при этом повышенную льготу. В случае сокращения времени на создание мест приложения труда на полгода или год, льгота будет увеличена на 5%, а более 12 месяцев – на 10%.Поучаствовать в программе имеют возможность не только девелоперы, планирующие реализовать собственный проект, а также и те, кто уже занят в возведении жилого фонда на территории столицы. В этом случае участки, предназначенные для застройки жилыми домами, могут располагаться в разных районах. На городском Инвестпортале можно с помощью электронного сервиса подать заявки для участия в программе.Ранее Ефимов сообщал, что на территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе стимулирования создания МПТ.
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москва
тинао
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, тинао, новомосковский административный округ
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, ТиНАО, Новомосковский административный округ

Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь объекта составит порядка 105 000 квадратных метров.
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"Компания "Гранель" возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году. В настоящий момент по программе подписано более 70 соглашений с инвесторами. По ним в Москве создадут около 120 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В ходе реализации программы МПТ в течение 4 лет были охвачены почти все районы Москвы.
Как уточнил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в рамках соглашений инвесторами будет построено более 3 млн кв. м. нежилого фонда на территории столицы. Всего запланировано привлечь порядка триллиона рублей для развития Москвы и создания трудовых вакансий.
Отмечается, что московская программа по стимулированию создания МПТ предназначена для обеспечения комплексной застройки районов. В рамках ее условий девелопера полностью или частично освобождают от выплаты за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого возводится жилая недвижимость. Необходимое условие для этого – девелоперу нужно дополнительно инвестировать в строительство объекта, на котором будут созданы новые трудовые вакансии.
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В настоящее время перечень программы существенно расширился, а первоначально она была ориентирована только на постройку объектов промышленного сектора. На сегодняшний день инвесторы обладают возможностью получения льгот в рамках постройки объектов образования, науки, соцобеспечения, здравоохранения, культуры, спорта, сферы логистики, отелей, предприятий общепита, ТРЦ, а также ряда других многофункциональных объектов.
Также в программу были внесены изменения, которые позволили увеличивать количество преимуществ. Так, инвесторы обладают правом привлечь на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получив при этом повышенную льготу. В случае сокращения времени на создание мест приложения труда на полгода или год, льгота будет увеличена на 5%, а более 12 месяцев – на 10%.
Поучаствовать в программе имеют возможность не только девелоперы, планирующие реализовать собственный проект, а также и те, кто уже занят в возведении жилого фонда на территории столицы. В этом случае участки, предназначенные для застройки жилыми домами, могут располагаться в разных районах. На городском Инвестпортале можно с помощью электронного сервиса подать заявки для участия в программе.
Ранее Ефимов сообщал, что на территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе стимулирования создания МПТ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийТиНАОНовомосковский административный округ
 
 
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