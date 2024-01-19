https://ria.ru/20240119/moskva-1922184387.html

Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ

Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ - РИА Новости, 19.01.2024

Ефимов: логистический комплекс построят в Москве по программе создания МПТ

В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:05

2024-01-19T09:05

2024-01-19T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

тинао

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Площадь объекта составит порядка 105 000 квадратных метров."Компания "Гранель" возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году. В настоящий момент по программе подписано более 70 соглашений с инвесторами. По ним в Москве создадут около 120 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В ходе реализации программы МПТ в течение 4 лет были охвачены почти все районы Москвы.Как уточнил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в рамках соглашений инвесторами будет построено более 3 млн кв. м. нежилого фонда на территории столицы. Всего запланировано привлечь порядка триллиона рублей для развития Москвы и создания трудовых вакансий.Отмечается, что московская программа по стимулированию создания МПТ предназначена для обеспечения комплексной застройки районов. В рамках ее условий девелопера полностью или частично освобождают от выплаты за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на территории которого возводится жилая недвижимость. Необходимое условие для этого – девелоперу нужно дополнительно инвестировать в строительство объекта, на котором будут созданы новые трудовые вакансии.В настоящее время перечень программы существенно расширился, а первоначально она была ориентирована только на постройку объектов промышленного сектора. На сегодняшний день инвесторы обладают возможностью получения льгот в рамках постройки объектов образования, науки, соцобеспечения, здравоохранения, культуры, спорта, сферы логистики, отелей, предприятий общепита, ТРЦ, а также ряда других многофункциональных объектов.Также в программу были внесены изменения, которые позволили увеличивать количество преимуществ. Так, инвесторы обладают правом привлечь на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получив при этом повышенную льготу. В случае сокращения времени на создание мест приложения труда на полгода или год, льгота будет увеличена на 5%, а более 12 месяцев – на 10%.Поучаствовать в программе имеют возможность не только девелоперы, планирующие реализовать собственный проект, а также и те, кто уже занят в возведении жилого фонда на территории столицы. В этом случае участки, предназначенные для застройки жилыми домами, могут располагаться в разных районах. На городском Инвестпортале можно с помощью электронного сервиса подать заявки для участия в программе.Ранее Ефимов сообщал, что на территории Обручевского района столицы построят многофункциональный комплекс площадью 38,1 тыс. квадратных метров, здание возведут по программе стимулирования создания МПТ.

https://ria.ru/20240118/efimov-1921935555.html

https://ria.ru/20240118/efimov-1921935292.html

москва

тинао

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, тинао, новомосковский административный округ