https://ria.ru/20240119/mosfilm-1922170806.html

"Россия" покажет прямую трансляцию концерта в честь юбилея "Мосфильма"

"Россия" покажет прямую трансляцию концерта в честь юбилея "Мосфильма" - РИА Новости, 19.01.2024

"Россия" покажет прямую трансляцию концерта в честь юбилея "Мосфильма"

Концерт "Первые 100 лет. Юбилей киностудии "Мосфильм", в котором примут участие известные режиссеры, актеры, музыканты, звезды балета, пройдет сегодня вечером в РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:00

2024-01-19T07:00

2024-01-19T07:00

культура

андрей кончаловский

карен шахназаров

григорий александров

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Концерт "Первые 100 лет. Юбилей киностудии "Мосфильм", в котором примут участие известные режиссеры, актеры, музыканты, звезды балета, пройдет сегодня вечером в прямом эфире телеканала "Россия", сообщили РИА Новости на телеканале."В этом году главная киностудия страны – "Мосфильм"– отмечает 100-летний юбилей. Главным событием этого праздника кино станет торжественный концерт "Первые 100 лет. Юбилей киностудии "Мосфильм", который пройдет в прямом эфире телеканала "Россия" 19 января в 21:30. Одновременно с этим в онлайн-версии концерт можно будет увидеть на Кинопоиске, который выступает партнером в чествовании столетнего юбилея старейшей киностудии страны", — уточнили в информации.Съемки пройдут в историческом Первом павильоне, где работали над картинами, вошедшими в Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства: "Весна" Григория Александрова, "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Анна Каренина" Александра Зархи, "Сибириада" Андрея Кончаловского, "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна, "Солярис" Андрея Тарковского, "Анна Павлова" Эмиля Лотяну, "Калина красная" Василия Шукшина, "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова.В концерте примут участие Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Олег Басилашвили, Александр Ширвиндт, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Ирина Купченко, Максим Аверин, Никита Кологривый, Фёдор Добронравов, Светлана Немоляева, Павел Деревянко, Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Александр Зацепин, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Пелагея, Дима Билан и другие звезды. А также "выпускники" Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Ведущими вечера выступят Дарья Златопольская и Андрей Малахов.Также на концерте будут чествовать ветеранов студии. Среди гостей вечера ожидаются 94-летний звукорежиссер картины "Летят журавли" Игорь Майоров, 93-летний оператор "Войны и мира" Анатолий Петрицкий, 84-летний каскадер и постановщик трюков Александр Микулини 85-летний оператор фильмов "Курьер" и "Братья Карамазовы" Николай Немоляев.

https://ria.ru/20240116/aktery-1921465800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

андрей кончаловский, карен шахназаров, григорий александров, мосфильм, юбилей, кино, новости культуры