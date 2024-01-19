https://ria.ru/20240119/mobilizatsiya-1922448850.html

В Киеве пожаловались на нехватку сотрудников ЖКХ из-за мобилизации

В Киеве пожаловались на нехватку сотрудников ЖКХ из-за мобилизации - РИА Новости, 19.01.2024

В Киеве пожаловались на нехватку сотрудников ЖКХ из-за мобилизации

Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев заявил о нехватке сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины из-за мобилизации. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:54

2024-01-19T23:54

2024-01-19T23:55

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев заявил о нехватке сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины из-за мобилизации. "Сложный и болезненный вопрос. В жилищно-коммунальном хозяйстве и в мирные времена всегда ощущалась кадровая нехватка… Сейчас почти тысяча работников жилищно-коммунального хозяйства пошли защищать нашу страну", - ответил Пантелеев в интервью газете "Вечерний Киев" на вопрос о нехватке кадров в системе жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, особенно остро ощущается нехватка сварщиков, экскаваторщиков, водителей мусоровозов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.

https://ria.ru/20240119/vsu-1922241432.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, нато, украина