https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html

Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств

Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств - РИА Новости, 19.01.2024

Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств

Минздрав России планирует изменить правила формирования перечня жизненно важных лекарств, соответствующий проект постановления внесен в правительство,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T22:28

2024-01-19T22:28

2024-01-19T22:28

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минздрав России планирует изменить правила формирования перечня жизненно важных лекарств, соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ. "Минздрав России внес в правительство РФ проект постановления о внесении изменений в правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Правила устанавливают порядок формирования и обновления перечней жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, препаратов, предназначенных для обеспечения больных 14-ю высокозатратными нозологиями, а также минимального ассортимента лекарств в аптеках.

https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html

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