https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств
Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств - РИА Новости, 19.01.2024
Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств
Минздрав России планирует изменить правила формирования перечня жизненно важных лекарств, соответствующий проект постановления внесен в правительство,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:28
2024-01-19T22:28
2024-01-19T22:28
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минздрав России планирует изменить правила формирования перечня жизненно важных лекарств, соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ. "Минздрав России внес в правительство РФ проект постановления о внесении изменений в правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Правила устанавливают порядок формирования и обновления перечней жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов, препаратов, предназначенных для обеспечения больных 14-ю высокозатратными нозологиями, а также минимального ассортимента лекарств в аптеках.
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общество, россия, здоровье - общество
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Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств
Минздрав РФ изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств