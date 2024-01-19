https://ria.ru/20240119/metro-1922275115.html

В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек

В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек - РИА Новости, 19.01.2024

В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек

Правоохранители задержали мужчину, ранившего ножами в столичном метро двух человек, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:43

2024-01-19T10:43

2024-01-19T11:13

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922282336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a91d08a6052fd4ca86ce76edba1b9819.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, ранившего ножами в столичном метро двух человек, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Москвы. "Двадцатидвухлетний злоумышленник в пути следования от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская", действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро. В процессе конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922263397.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конфликт в московском метро Конфликт в московском метро 2024-01-19T10:43 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия