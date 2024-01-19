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В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек
В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек - РИА Новости, 19.01.2024
В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек
Правоохранители задержали мужчину, ранившего ножами в столичном метро двух человек, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:43
2024-01-19T10:43
2024-01-19T11:13
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, ранившего ножами в столичном метро двух человек, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Москвы. "Двадцатидвухлетний злоумышленник в пути следования от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская", действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро. В процессе конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Конфликт в московском метро
Конфликт в московском метро
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Происшествия, Москва, Россия
В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек
В московском метро мужчина набросился с ножами на двух человек, хулиган задержан