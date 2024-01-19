https://ria.ru/20240119/latviya-1922326237.html

Судьбу слабовидящей россиянки, не продлившей ВНЖ в Латвии, решат в феврале

Судьбу слабовидящей россиянки, не продлившей ВНЖ в Латвии, решат в феврале - РИА Новости, 19.01.2024

Судьбу слабовидящей россиянки, не продлившей ВНЖ в Латвии, решат в феврале

Судьба живущей в Латвии 72-летней слабовидящей россиянки Людмилы Панкратовой, которая из-за проблем со зрением не смогла вовремя продлить латвийский ВНЖ, будет... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:22

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Судьба живущей в Латвии 72-летней слабовидящей россиянки Людмилы Панкратовой, которая из-за проблем со зрением не смогла вовремя продлить латвийский ВНЖ, будет решена в феврале, рассказала РИА Новости ее родственница Надежда. "Мы получили очередной ответ из ДГИМ (Управление по делам гражданства и миграции Латвии), что решение по Людмиле будет принято в феврале. Сейчас со страхом ждем, потому что не знаем, чего нам ждать, будет ли какая-то депортация или еще что-то", - рассказала РИА Новости Надежда, живущая неподалеку от своей родственницы и помогающая ей с документами. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. "В сентябре 2022 года Людмила получила письмо, что ее ВНЖ аннулировано. Без действующего ВНЖ у тебя нет ID-карты, ты не можешь даже заплатить за квартиру или оформить рецепт у врача", - рассказала Надежда. После этого Панкратова стала пытаться сдать языковой экзамен, однако оказалось, что незрячему человеку сделать это невозможно – экзаменовка идет удаленно, через компьютер, некоторые задания нужно зачитывать с экрана или заполнять на компьютере. При этом нельзя брать помощника, который мог бы помочь прочитать задания. Провалив экзамен, Панкратова попыталась получить отвод у окулистов, однако не смогла сделать это вовремя, так как время ожидания своей очереди на прием для неграждан может растянуться до полугода. При этом за получение справок пришлось платить солидные средства – по 200 и 360 евро, рассказала родственница. "Все врачи нормальные, кто знает (ситуацию), тот сочувствует. Хотя многие (знакомые), кому я рассказываю, не могут поверить, что такое может быть", - посетовала Надежда. В результате анкету с описанием своей ситуации Панкратова при помощи родственников отправила в Управление по делам гражданства и миграции Латвии и теперь ждет ответ. У Людмилы есть двое взрослых детей, трое внуков и один правнук, все они – граждане Латвии. Сама она тоже родилась в Латвии. С рождения один глаз у нее не видит – при родах был поврежден нерв. Это не помешало Панкратовой жить полноценной жизнью: всю жизнь она прожила в республике, работала на складе, затем работала в цехах, организованных Обществом слепых. Так как Людмила всю жизнь проработала в Латвии, республика назначила ей латвийскую пенсию, однако из-за аннулирования ВНЖ она не может ее получить, рассказала родственница. "Люди (подобные Панкратовой) остались без средств к существованию… Мы нормальные люди, которые соблюдают правопорядок. Ничего не нарушали, ни в каких мероприятиях не участвовали", - пожаловалась Надежда. Ранее российское посольство в Риге рассказало о 72-летней гражданке РФ, которая с детства является инвалидом по зрению и которой грозит депортация из Латвии из-за того, что она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку. В середине января по решению МВД Латвии был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение 82-летний российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии". Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240113/latviya-1921186765.html

https://ria.ru/20240115/latviya-1921354317.html

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, россия, санкции в отношении россии