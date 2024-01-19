https://ria.ru/20240119/kreschenie-1922230005.html
В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению
В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению - РИА Новости, 19.01.2024
В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению
В Главном храме Вооруженных сил (ВС) РФ начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:04
2024-01-19T00:04
2024-01-19T16:47
религия
россия
кубинка
крещение господне
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Главном храме Вооруженных сил (ВС) РФ начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Святого Богоявления - Крещения Господня. Возглавил богослужение ключарь патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослуживают ему клирики собора и представители военного духовенства", - сказали в ведомстве. Торжественное освящение купели (иордани) состоится у Южных ворот храма после богослужения в ночь с 18 на 19 января. В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья. Каждый желающий может окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай. В честь Крещения, одного из 12 главных христианских праздников, в 09.00 в Главном храме ВС РФ состоится праздничная божественная литургия, которую возглавит Феогност - митрополит Каширский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии, им будет совершен чин Великого освящения воды. Как уточнили в Минобороны, набрать освященную воду и окунуться в купель сможет каждый желающий до 19.00 19 января.
https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922176486.html
россия
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РИА Новости
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россия, кубинка, крещение господне
Религия, Россия, Кубинка, Крещение Господне
В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению
В Главном храме ВС РФ начались торжественные мероприятия, посвященные Крещению
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Главном храме Вооруженных сил (ВС) РФ начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Святого Богоявления - Крещения Господня. Возглавил богослужение ключарь патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослуживают ему клирики собора и представители военного духовенства", - сказали в ведомстве.
Торжественное освящение купели (иордани) состоится у Южных ворот храма после богослужения в ночь с 18 на 19 января. В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы
и Подмосковья
. Каждый желающий может окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай.
В честь Крещения, одного из 12 главных христианских праздников, в 09.00 в Главном храме ВС РФ состоится праздничная божественная литургия, которую возглавит Феогност - митрополит Каширский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии, им будет совершен чин Великого освящения воды.
Как уточнили в Минобороны, набрать освященную воду и окунуться в купель сможет каждый желающий до 19.00 19 января.
Крещение Господне в 2024 году