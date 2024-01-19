https://ria.ru/20240119/kreschenie-1922230005.html

В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению

В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению - РИА Новости, 19.01.2024

В Главном храме ВС России начались мероприятия, посвященные Крещению

В Главном храме Вооруженных сил (ВС) РФ начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T00:04

2024-01-19T00:04

2024-01-19T16:47

религия

россия

кубинка

крещение господне

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Главном храме Вооруженных сил (ВС) РФ начались торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Святого Богоявления - Крещения Господня. Возглавил богослужение ключарь патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослуживают ему клирики собора и представители военного духовенства", - сказали в ведомстве. Торжественное освящение купели (иордани) состоится у Южных ворот храма после богослужения в ночь с 18 на 19 января. В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья. Каждый желающий может окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай. В честь Крещения, одного из 12 главных христианских праздников, в 09.00 в Главном храме ВС РФ состоится праздничная божественная литургия, которую возглавит Феогност - митрополит Каширский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии, им будет совершен чин Великого освящения воды. Как уточнили в Минобороны, набрать освященную воду и окунуться в купель сможет каждый желающий до 19.00 19 января.

https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922176486.html

россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, кубинка, крещение господне