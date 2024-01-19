https://ria.ru/20240119/kosovo-1922427145.html
На севере Косово начали сбор подписей за смену албанских мэров
На севере Косово начали сбор подписей за смену албанских мэров - РИА Новости, 19.01.2024
На севере Косово начали сбор подписей за смену албанских мэров
Сербы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово начали сбор подписей за снятие с постов глав администраций — албанцев и для назначения даты новых... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T20:00
2024-01-19T20:00
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БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Сербы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово начали сбор подписей за снятие с постов глав администраций — албанцев и для назначения даты новых выборов, передает портал Kosovo online. Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячных протестам сербов и нескольким обострениям в крае. Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования. Жители Северной Косовска-Митровицы и Лепосавича начали 17 января сбор подписей под петицией за смену албанских мэров, в пятницу к ним присоединились жители Звечана и Зубин-Потока. "Факт в том, что нынешний мэр избран всего сотней голосов, что указывает на отсутствие легитимности у него для того, чтобы руководить нашим муниципалитетом и его представлять. Отзыв сейчас хороший, с утра идет сбор подписей и он еще продолжается. У нас всего около 7 тысяч избирателей и нужно 1,3 тысячи подписей, но думаю, соберем намного больше", - заявил порталу один из организаторов акции Срджан Вучинич. Он уточнил, что сбор подписей в Зубин-Потоке продлится три дня, процесс организован на улице. Собранные подписи затем передадут в "избирком" в Приштине на утверждение, после чего ожидается голосование в муниципальных собраниях о смене мэров и назначение новых выборов в срок до 45 дней. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал в четверг, что обязательства перед Сербией, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов (общин) в Косово, не выполняются более 10 лет. Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ЕС переписывает имеющиеся соглашения в пользу Приштины таким образом, чтобы "не было никаких прав у сербов на севере Косова, чтобы эти права были абсолютно искусственными, а реальная власть должна оставаться у албанцев". Министр добавил, что ЕС "должно быть стыдно" за нерешенность косовской проблемы, несмотря на договоренности 2013 года. Президент Сербии Александр Вучич в четверг заявил, что запросил выступление перед соотечественниками в Косово и Метохии по соглашениям о въезде официальных лиц между Белградом и Приштиной. Вучич также сообщил, что в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг призвал ее повлиять на Приштину для отказа косовоалбанских властей от инициативы по отмене хождения сербского динара в Косово и Метохии. Партия косовских сербов "Сербский список" сообщила о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". Политические представители косовских сербов призвали международное сообщество остановить валютную инициативу Приштины, которую назвали "классической этнической чисткой". Сербские динары в настоящее время используются в населенных сербами районах Косово и Метохии, они поступают наличными из центральной Сербии и безналом через отделения банка "Поштанска штедионица" (Почтовые сберкассы) в крае.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html
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в мире, приштина, косово, александр вучич, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сербия, евросоюз
В мире, Приштина, Косово, Александр Вучич, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Сербия, Евросоюз
На севере Косово начали сбор подписей за смену албанских мэров
Сербы на севере Косово начали сбор подписей за смену мэров и новую дату выборов
БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости.
Сербы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово начали сбор подписей за снятие с постов глав администраций — албанцев и для назначения даты новых выборов, передает портал Kosovo online
.
Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица
бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячных протестам сербов и нескольким обострениям в крае.
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Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину
назначить дату голосования. Жители Северной Косовска-Митровицы и Лепосавича начали 17 января сбор подписей под петицией за смену албанских мэров, в пятницу к ним присоединились жители Звечана и Зубин-Потока.
"Факт в том, что нынешний мэр избран всего сотней голосов, что указывает на отсутствие легитимности у него для того, чтобы руководить нашим муниципалитетом и его представлять. Отзыв сейчас хороший, с утра идет сбор подписей и он еще продолжается. У нас всего около 7 тысяч избирателей и нужно 1,3 тысячи подписей, но думаю, соберем намного больше", - заявил порталу один из организаторов акции Срджан Вучинич.
Он уточнил, что сбор подписей в Зубин-Потоке продлится три дня, процесс организован на улице. Собранные подписи затем передадут в "избирком" в Приштине на утверждение, после чего ожидается голосование в муниципальных собраниях о смене мэров и назначение новых выборов в срок до 45 дней.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
указал в четверг, что обязательства перед Сербией
, в частности, в создании Сообщества сербских муниципалитетов (общин) в Косово, не выполняются более 10 лет. Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ЕС
переписывает имеющиеся соглашения в пользу Приштины таким образом, чтобы "не было никаких прав у сербов на севере Косова, чтобы эти права были абсолютно искусственными, а реальная власть должна оставаться у албанцев". Министр добавил, что ЕС "должно быть стыдно" за нерешенность косовской проблемы, несмотря на договоренности 2013 года.
Президент Сербии Александр Вучич
в четверг заявил, что запросил выступление перед соотечественниками в Косово и Метохии по соглашениям о въезде официальных лиц между Белградом
и Приштиной. Вучич также сообщил, что в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
в четверг призвал ее повлиять на Приштину для отказа косовоалбанских властей от инициативы по отмене хождения сербского динара в Косово и Метохии.
Партия косовских сербов "Сербский список" сообщила о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". Политические представители косовских сербов призвали международное сообщество остановить валютную инициативу Приштины, которую назвали "классической этнической чисткой".
Сербские динары в настоящее время используются в населенных сербами районах Косово и Метохии, они поступают наличными из центральной Сербии и безналом через отделения банка "Поштанска штедионица" (Почтовые сберкассы) в крае.
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